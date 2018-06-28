杜絕賄選、詐欺及毒品 永和警舉行治安座談會

2018年06月28日 14:30 中時 葉書宏

新北市永和警分局27日舉行治安座談會。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局27日舉行治安座談會。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局27日舉行治安座談會。（葉書宏翻攝）

新北市永和警分局27日舉行治安座談會，為因應年底選舉本次會報特邀新北地方檢察署鄭遠翔檢察官與市議員、轄內里長、社區主委討論目前轄內的治安重點，並針對選舉期間的治安問題先期討論。

由於年底選舉將屆，各種暴力犯罪、賄選、詐欺及毒品犯罪，都可能成為選前治安不穩定之因素，本次會報除鄭檢察官提報查賄制暴之專題報告外，並由檢察官、市議員、里長、社區主委及分局各級幹部相互討論，並提出建議與交換意見，期能廣納各方意見，有效淨化選舉治安。

會議也針對網路詐欺案件分析探討及宣導里民申辦「交通違規即時簡訊便民服務系統」。永和分局分局長蘇永芳表示，永和轄內相對於全國各地而言，一向是治安平穩的地區，轄內民眾自我防護意識很高，治安的維護工作，有賴於居民對警方信賴與合作。

永和警分局表示，近期一些不肖的詐騙集團，利用車手來永和ATM提款，造成其他地區民眾的損失，除了積極調閱監視器畫面，建立詐欺車手相片資料庫分析外，也加強與各金融機構及超商業者合作，遇有可疑提款情況，銀行及商家即與本分局各派出所聯繫，期能藉此有效降低車手來永和地區提款，減少民眾被害。

另外，永和警分局亦組成犯罪預防宣導團，已陸續至轄內各學校、區里活動中心甚至家戶訪查，加強宣導反詐欺事項，希望能在詐欺防制上盡更多心力，提供民眾免於被詐欺的資訊。

(中時 )