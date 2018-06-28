長照衛福據點台中市達標率為零？ 呂建德反駁核銷率百分之百全國第一

2018年06月28日 14:41 中時 陳世宗

衛福部日前公布今年1月至4月「長照衛福據點」申請及進度統計，結果台中市申請的12案、0案達標，達標率為0％，在六都吊車尾，28日引起市議員謝明源等人的關切。社會局長呂建德指出，衛服部統計數字是以規劃設計決標，這是不公平的，如以核銷率計算，台中核銷率是100％全國第一。

市議員張芬郁、邱素貞、陳淑華、翁美春、謝明源、蕭隆澤在聯合質詢時說，行政院去年通過前瞻計畫，於前4年第一階段編列 74.12億，設立長照2.0當中的C級「長照衛福據點」；各縣市執行進度，如以達到工程案「已決標」作為比較基準，「達標率」最高為高雄市達標率達62.5％。

謝明源表示，去年六都長照預算執行狀況，高雄市去年長照經費15億7793萬元，繳回5億5492萬元，執行率近65％，但台中市長照經費8億3523萬元，繳回3億6516萬元，執行率約57％。市長好爭取這麼多長照預算，結果主管機關卻沒有確實執行，讓經費爭取白費功夫。

呂建德說，衛福所公布的資料是時間點的落差，事實上，台中申請的12案中，已經通過2案達標率應是18.9％。衛服部的統計是以規畫設計決標，這是不公平的，因長照的ABC分級制度，有不同大小；例如仁愛之家整建，它的量體是比較大，不能和一般活動中心相提並論。

林佳龍強調，長照2.0政策原來中央對於推廣制定有很多條件，對於民間想要參與的，限制非常多；市府過去一年多時間積極向中央溝通，現在長照2.0能夠遍地開花，也和市府積極溝通協調有關；他認為中央有很多管過頭也管不好，應該是以目標管理，讓做事的人有彈性。

(中時 )