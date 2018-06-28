首名免當兵的法國總統 馬克宏卻想恢復義務役

法國總統馬克宏（圖左）校閱陸軍部隊。（圖/美聯社）

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中時電子報

據澳洲新聞網（ABC）報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日向國會提出新方案，有意恢復停止多年的義務徵兵制度，重新徵召年滿16歲的法國公民入伍，不僅能共同強化國土安全、亦可增加國民的愛國心。但諷刺的是，現在身為總統的馬克宏，當年卻「受惠」於取消徵兵制的法案，讓他成為法國第五共和史上第一位免服義務役的總統，也讓該法案倍受爭議。

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其實這個想法，是馬克宏去年競選期間提出的理念之一，他認為，「每一位年輕的法國公民，都應該親自體驗和接觸訓練，即便只有短暫的時間。」報導中提到，由於法國早在1996年就取消徵兵制度，故重啟此計畫，將需要政府額外投注28億美元（約855.8億台幣）和一年的準備時間，才能正式恢復徵兵制。

法國總統馬克宏（圖中左）於去年國慶，在香榭大道校閱法國軍隊。（圖/美聯社）

目前可能的方案有二：一種是利用學校的假期，讓學生們親身體驗軍旅和警消生活，或是擔任義務人員協助；另一種則是針對25歲以下的青年，給予3個月至1年的義務，擔任軍事、社工、文化或環境保護的工作。法案最快將於10月份進行審議，一旦通過，明年夏季就會開始上線。

雖然有十多個青年團體聯名反對，要求政府給予學生或青少年「自由選擇」的權力；但由YouGov網站於3月份做出的最新民調，卻顯示出有多達6成的法國民眾，贊成恢復義務兵制，是一項良好的決定。也讓人好奇，法國究竟會繼續維持募兵、或是回到22年前的時光，重新恢復徵兵制？

(中時電子報)

文章來源：French President Emmanuel Macron reinstates national service for all 16-year-olds

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