制霸球場！ASICSTIGER經典籃球鞋復刻登場引爆話題

2018年06月28日 14:42 中時 吳娮翎

ASICSTIGER GEL-PTG系列推出經典高筒與低筒鞋型，經典配色讓街頭穿搭潮味不設限。（ASICS提供）

ASICSTIGER 經典街頭戰靴GEL-PTG首次在台開賣，再度喚醒大家沉睡已久的熱血籃球魂。（ASICS提供）

日本運動潮流品牌ASICSTIGER推出超人氣復刻經典籃球鞋款GEL-PTG系列，再度喚醒大家沉睡已久的熱血籃球魂，7月6日正式開賣，勢必引爆球迷搶購熱潮。

GEL-PTG系列復刻1983年ASICS推出的Fabre Point Getter款式，80年代也正是中華男籃正式返回國際賽事、全民籃球風氣復甦時期；當時Fabre Point Getter精緻的鞋款作工、橡膠外底與柔軟皮革不僅能快速移動也兼顧腳部舒適感的設計，在台上市後即受到籃球愛好者的好評與喜愛。

1990年開始連載的人氣經典籃球漫畫也將Fabre Point Getter畫上了魔王級角色的腳上，不僅塑造了神級籃球鞋款的制霸風采，也再次成為市場話題，而讓人最為印象深刻的是籃下躍起與扣籃時大底上極為搶鏡的音符圖案，也造就「音符鞋」別稱的誕生。

此番，ASICSTIGER將鞋履再升級，帶來風格更為街頭時尚的全新GEL-PTG系列。復刻Fabre Point Getter的經典外型，加入fuzeGEL後跟緩震技術以及OrthoLite鞋墊，皮革鞋面與麂皮虎爪紋logo的搭配，盡顯潮流復古格調，後跟的GEL繡字更傳散著一股濃濃日式製鞋的韻味；此波GEL-PTG系列將推出經典高筒與低筒鞋型，鞋款設計採用實搭的黑色、白色，不僅僅是復刻鞋款更讓街頭穿搭潮味不設限。

(中時 )