制霸球場！ASICSTIGER經典籃球鞋復刻登場引爆話題

ASICSTIGER GEL-PTG系列「音符鞋」別稱來自於大底上醒目的音符圖案。（ASICS提供）

友善列印
中時
ASICSTIGER GEL-PTG系列推出經典高筒與低筒鞋型，經典配色讓街頭穿搭潮味不設限。（ASICS提供）
ASICSTIGER 經典街頭戰靴GEL-PTG首次在台開賣，再度喚醒大家沉睡已久的熱血籃球魂。（ASICS提供）

日本運動潮流品牌ASICSTIGER推出超人氣復刻經典籃球鞋款GEL-PTG系列，再度喚醒大家沉睡已久的熱血籃球魂，7月6日正式開賣，勢必引爆球迷搶購熱潮。

GEL-PTG系列復刻1983年ASICS推出的Fabre Point Getter款式，80年代也正是中華男籃正式返回國際賽事、全民籃球風氣復甦時期；當時Fabre Point Getter精緻的鞋款作工、橡膠外底與柔軟皮革不僅能快速移動也兼顧腳部舒適感的設計，在台上市後即受到籃球愛好者的好評與喜愛。

1990年開始連載的人氣經典籃球漫畫也將Fabre Point Getter畫上了魔王級角色的腳上，不僅塑造了神級籃球鞋款的制霸風采，也再次成為市場話題，而讓人最為印象深刻的是籃下躍起與扣籃時大底上極為搶鏡的音符圖案，也造就「音符鞋」別稱的誕生。

此番，ASICSTIGER將鞋履再升級，帶來風格更為街頭時尚的全新GEL-PTG系列。復刻Fabre Point Getter的經典外型，加入fuzeGEL後跟緩震技術以及OrthoLite鞋墊，皮革鞋面與麂皮虎爪紋logo的搭配，盡顯潮流復古格調，後跟的GEL繡字更傳散著一股濃濃日式製鞋的韻味；此波GEL-PTG系列將推出經典高筒與低筒鞋型，鞋款設計採用實搭的黑色、白色，不僅僅是復刻鞋款更讓街頭穿搭潮味不設限。

(中時 )

長照衛福據點台中市達標率為零？… 搭高鐵閱讀更方便 7月起定點提供…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。