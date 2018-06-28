16家樂園推暢玩方案 憑樂園票根可享多家團體票優惠

2018年06月28日 14:38 中時 王思慧

全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」暢玩方案，只要憑樂園票根或入園發票，即可享有多家主題樂園團體票優惠入園。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，去年入園共有305萬人次，希望今年能成長5至10％。樂園業者說，即使國旅市場不興盛，仍會在暑假推出各項優惠，並搭配國際大型活動攬客。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，為了促銷暑期主題樂園，業者推出方案，只要憑A家主題樂園門票根，就能到B家樂園享團體票優惠，再拿B家團體票到下一家也有優惠，希望吸引旅客到更多樂園遊玩；同時讓弱勢群族也有機會到主題樂園，今年首度號召所有業者，以10萬人次為目標，現在已有5萬1千多位弱勢朋友進入園區。

針對樂園人次下滑，張錫聰指出，2016年全年入園人次約有200多萬，2017年全年有305萬人次，認為人次落差原因是天氣，去年颱風警報、豪雨少，樂園人次就會受到影響，今年若天氣好，相信樂園人次可以再成長。

另有媒體問到主題樂園性質太接近，是否影響旅客遊園意願。張錫聰說，業者也了解這問題，這幾年下來已有所區隔，因此有的樂園申請環境教育場域認證，山區不再做大規模建設；機械遊樂設施也都有更新，考慮市場區隔。

至於年改問題，張席聰認為，年改剛開始，會不會有心理因素影響，仍有待觀察影響程度，而主題樂園今年採取很多措施，可能在價格策略上也有考慮到，因此提出很多優惠方案。

義大世界遊樂園行銷營業部處長王天佑表示，現在樂園的確不好做，以前一天有幾萬人入園，現在要很努力行銷才能達到；飯店也有許多空房，有可能現在旅客傾向較晚訂房，仍會繼續推出優惠活動，像是暑假每人只要688元，年齡尾數為8的人更只要8元就能入園。

麗寶樂園副總經理王永豪說，現在搭配台中花博、亞青運動會、世界蘭花會議等國際活動，推出優惠「海陸空799元」吸引旅客；還會建造賽車場地，藉著舉辦賽事，讓選手和眷屬親友能就近入園遊玩，也跟航空業者合作攬客。

(中時 )