搭高鐵閱讀更方便 7月起定點提供免費電子書

乘客只要掃描台灣高鐵各車站內上網台貼紙QR code，即可連結定點隨身讀書。（台灣高鐵提供）

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7月1日起台灣高鐵提供列車上TLife定點隨身讀服務。（台灣高鐵提供）

為提倡國人閱讀風氣，台灣高鐵自7月1日起於全線12個高鐵車站或高鐵車廂，提供Hami書城「定點隨身讀」服務。旅客只要用行動裝置掃描站內上網台貼紙、燈箱廣告、TLife台灣高鐵車上刊物的定點隨身讀QR code，並連結下載Hami書城APP後，免註冊、免登入即可利用乘車時間，輕鬆閱讀及下載好書3小時。

台灣高鐵公司表示，「定點隨身讀」服務，結合「Hami書城」，提供旅客豐富的閱讀素材，內容包括中時、蘋果、自由、聯合等8家主要報紙、主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚等各領域近6千本熱門電子雜誌與電子書，包括天下雜誌、商業週刊、今周刊等。

台灣高鐵表示，透過提供旅客「定點隨身讀」服務，克服行程中攜帶大量書刊的不便，在搭乘高鐵的同時，仍可善用寶貴時光、運用最新科技，輕鬆享受閱讀的樂趣。車站定點隨身讀可先掃描QR Code看活動說明並下載Hami Book APP，之後再啟用定點閱讀、允許取用與確認位置、確認GPS定位開始閱讀。列車上TLife定點隨身讀則要先掃描TLife QR Code下載Hami Book APP，之後再啟用定點閱讀、再次掃描TLife QR Code開始閱讀。

高鐵表示，若旅客在站區下載電子書後，3小時內都可免費閱讀，即便離開高鐵車站，只要在3小時期限內，仍可持續看完；但車廂內下載TLife 與車站下載電子書，不可同時操作，需間隔3小時。

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