經濟部次長曾文生：2025自然進入非核家園

2018年06月28日 14:36 中時 張理國

前總統馬英九及前行政院長江宜樺相繼批評非核家園政策，但經濟部次長曾文生上午在行政院會後記者會扮演「核電終結者」角色，引述馬、江任內決策打臉馬、江，說明2025年原本就會「自然的進入非核家園」，不是躁進政策。

曾文生表示，2011年3月11日發生福島核災，馬英九2011年11月3日召開記者會，正式說明2016年若核四商轉，核一就會停止運轉，同時核一、核二、核三不延役。照此說法，核三2號機使用到2025年5月，既有核電廠滿40年使用年限不延役，2025年台灣就自然進入非核家園。「這是躁進政策嗎」？

至於核四問題，曾文生說，2014年4月，江宜樺對外宣布，核四在安檢後封存，台電在2015年7月1日安檢後將核四封存3年，今年7月1日封存期限到期。曾文生說，外界可能誤解，目前核四燃料棒放進反應爐就可以運轉，事實上核目廠兩個機組的零件已經整併，勉強也只能有一個機組可以運轉，不會有20%的發電量，最多只有15%，而且若要運轉，依照2013年12月的估計，還要追加478億預算，但朝野協商已決定不再追加。

曾文生在終結核電的可能性後也說，曾文生說，馬英九提及能源配比核電20%，這句話代表的意思，依電力負載預測，到2025年用電約2700億度，核電占比20%，代表佔了540億度。換言之，若依2013年核一、二、三運轉時年發電量約350到400億度計算，加上核四設計發電量約200億度，加總起來就550到600億度，也就是說，馬英九主張2025年的核能20%，就是核一、二、三延役，加上核四商轉才能達成。

(中時 )