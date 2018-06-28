楊丞琳披婚紗 最怕做這件事

楊丞琳和路斯明演對手戲。（八大提供）

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楊丞琳看到學生時期的藍正龍。（八大提供）
楊丞琳和藍正龍。（八大提供）
李杏劇中暗戀藍正龍。（八大提供）
李杏。（八大提供）

楊丞琳為台視、八大《前男友不是人》拍攝一場婚紗戲，透露因為工作關係，穿過太多次這類型服裝，加上自己對婚禮沒過多幻想，導致對婚紗非常無感，還自爆很害怕拍婚紗戲，「拍攝這場戲時是大熱天，婚紗又有重量，真的很辛苦」。戲裡楊丞琳要穿著婚紗跑步，她累積先前穿婚紗工作的經驗，特地挑選一套沒有馬甲或大澎裙，走簡約優雅路線完成這場戲。

劇中，李杏飾演藍正龍的乾妹妹，兩人對手戲及互動非常多，但她坦承一開始會有壓力，「畢竟他昰前輩啊！但是拍久了就不會去想那麼多，反正就投入在角色裡就好。」拍戲期間，她一直都知道藍正龍很幽默，但因為自己個性慢熟，沒想到直到戲殺青、全劇組喝殺青酒，她才和藍正龍有比較多話可聊，這也讓李杏忍不住自嘲：「有夠慢的吧！」

李杏戲裡也同時暗戀藍正龍，她表示現實生活中，的確也曾暗戀過朋友，自爆：「我曾經瘋狂的用一個晚上就把對方的所有網誌全部看完，大概有2000多篇，裡面記錄超多他跟當時他喜歡的女生間的互動。」回憶情景，她說當下看得超心酸。

《前男友不是人》每週五晚間10點在台視頻道、每週六晚間8點在八大戲劇台播出。

(中時 )

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