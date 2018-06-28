國3南港聯絡道縮減塞爆回堵 議員批以鄰為壑

高公局將將南港聯絡道南下路口縮減從2車道縮減為1車道，造成車輛塞爆回堵市區，議員高嘉瑜批以鄰為壑。（陳燕珩攝）

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用路人洪先生抱怨，原本上閘道只要1分鐘，現在縮減車道卻要塞20、30分鐘，實在很誇張。（陳燕珩攝）

高速公路局為改善國道3號主線車流，5月30日起將南港聯絡道南下路口縮減從2車道縮減為1車道，卻造成大量車輛回堵，用路人抱怨，原本上閘道只要1分鐘，現在卻塞20、30分鐘，根本是「白癡政策」；市議員高嘉瑜不滿高公局只顧國道主線順暢，卻無視閘道跟台北市區道路壅塞，痛批「以鄰為壑」。

南港聯絡道縮減為1車道後，尖峰時段開放路肩供大客車通行，盼能改善國3主線壅塞狀況，不過，高嘉瑜接獲不少民眾抱怨，尖峰時段原本1分鐘能上國道，現在卻卡在閘道，甚至回堵到環東大道、南港軟體園區和橫科路等鄰近道路，「沒改還沒塞，改完天天塞」，很多人都被迫選擇繞遠路。

北市交控中心主任王耀鐸表示，從車輛偵測器數據顯示，實施後發現有5次時速低於40公里，甚至2次低於20公里，確實收到不少民眾反映；北市交通局科長張生萬也說，市府曾對車道縮減提出質疑，認為應有更具體的數據評估，也建議最好平日維持2車道，假日再縮減為1車道，但意見沒有被採納。

用路人洪先生不滿說，他從汐止開車到中和，以往只要花16分鐘，現在光是在閘道就卡20分鐘，通勤時間變40分到1小時，諷刺的是，塞半天也不見大客車通過，高公局還自信滿滿說車速有提升，簡直不知廉恥。

高公局交管科長張則斌解釋，縮減車道主要考量安全跟秩序，避免國道警察要在匯流處冒險將車輛擋下來。剛改善時壅塞情形確實嚴重，現在已大幅改善，上閘道雖從1分鐘變成7分鐘，但上國道後時速提升20公里，節省7分鐘，對多數用路人是利多於弊。

但高嘉瑜質疑，那是因為很多民眾繞遠路走替代道路，壅塞情形才改善，高公局只顧國道順暢，卻不管閘道回堵會影響台北市區交通，根本是以鄰為壑。

張則斌說，目前標線標誌沒辦法做到假日禁止、平日開放，會與北市府保持聯繫，觀察車流狀況，再彈性提出因應方案。

(中時 )

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