吳茂昆任中研院組織改造委員 院士：下周抗議

2018年06月28日 14:48 中時電子報 林郁庭

第33屆中研院院士會議將於7月2日下周一起舉行，其中「中央研究院組織與運作改進委員會」將會在下午報告，據了解，其中的17名委員名單內，包括日前爭議纏身的教育部前部長吳茂昆、中研院院士等。現傳出有院士認為此非常不妥，擬當場提異議表態，不過也有其他院士認為兩事不該混為一談。

中研院於2016年舉行第32屆院士會議時，因院長遴選等爭議，即在會中通過成立中研院組改委員會17名。由數理、工程、生命、人文及社會等4組院士選出3人，其中數理組委員為李遠哲、周美吟、吳茂昆，人社組委員則包括有管中閔等。

據《聯合報》報導，中研院院士項武忠表示，他知道吳茂昆是組改會委員，但吳茂昆自4月上任教育部長以來，遭爆申請專利、自圖利校長薪水等爭議不斷，再加上管中閔無法上任台大校長這一件事，讓他深不以為然。項武忠質疑，中研院組織改革交給如此具有爭議的人物，只會讓外界更加對組織不抱希望。

項武忠還說，因為他與吳茂昆的老師朱經武很熟，也認識吳茂昆。他說，吳茂昆自引發爭議後，有來信與自己解釋，但他不接受，「見了面，我一定要罵他一頓」。項武忠認為中研院組改會背搞成現在這個樣子，很可能不了了之，現場不排除提出抗議。

另外，有不願具名的院士表示，看到組改會的組成名單，讓他對中研院改革不抱信心，這次不會來院士會議。院士賴明詔則認為，他會根據現場討論情況來判斷立場是否有偏頗，如果有的話會即刻提出反映，不宜現在就把吳茂昆的爭議和他是否可做好組改混而一談。

中研院副院長、院士黃進興則表示，7月3日將是組改會兩年來首次對院內報告，將針對評議會組成、中研院院長遴選、院士候選人產生等程序提出各項議案。會後交提案委員會討論「中研院組織架構」，討論後覺得可行才交給院務會議討論，之後得經評議會通過，再交到總統府，最後還須立法院通過。

(中時電子報)