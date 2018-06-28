打造宜蘭獨特溫泉浴衣 縣府號召各方高手秀創意

2018年06月28日 14:49 中時 胡健森

宜蘭溫泉聞名遐邇，慕名而來的各地遊客絡繹不絕，宜蘭縣政府今年辦理「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，邀請各方服裝設計高手們以結合宜蘭在地文化元素，打造出宜蘭專屬浴衣，縣府期待藉由設計好手，將宜蘭特色與浴衣做完美結合，更為宜蘭溫泉季增添獨特性。

台灣受到過去長期被日本殖民之故，日本文化至今仍深深影響台灣，「溫泉文化」可說是最為明顯的代表之一，浴袍款式、浴池造型及名稱等，都以仿效日本為主，少有自己的特色。

宜蘭縣政府工旅處表示，浴衣是泡湯沐浴文化所衍生的產物，歷經時代的演變後，現今的浴衣更是漂亮的特色服飾，此次舉辦「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」，希望能廣邀各方設計好手，設計出宜蘭專屬的特色溫泉浴衣。

為響應環保與無紙化，「宜蘭溫泉浴衣設計票選活動」採以電子徵件方式，自7月6日至8月20日，凡對服裝設計有興趣的民眾，年滿16歲即可報名參與，在設計方向上縣府鼓勵使用色彩、代表性物件、圖騰符號，融合宜蘭在地精神與特色文化進行發想。

另外，作品需求為設計至膝蓋長度的浴衣，除結合宜蘭在地文化意象，並兼具實用性與創意表現等項目進行評分，選出入圍決賽的10件作品，將在10月27日配合「2018宜蘭不老溫泉季活動」在礁溪溫泉公園舉行走秀決選。

此次設計票選活動，第一名可獨得獎金3萬元、獎狀1紙及住宿券1張，第二名則有獎金2萬元、獎狀1紙及住宿券1張，第三名獎金1萬元、獎狀1紙及住宿券1張，「精選獎」也可獲得宜蘭住宿券1張及獎狀1張，佳作則有泡湯券1張及獎狀1張，凡參與報名成功者，都可獲得主辦單位贈送的好禮一份。活動詳情請至宜蘭勁好玩網站-最新消息

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(中時 )