高原騎士年度限量酒款THE DARK、THE LIGHT正式上市

2018年06月28日 14:55 中時電子報 吳勝雄/報導

日前高原騎士發表了最新年度限量酒款系列「THE DARK」、「THE LIGHT」，為突顯該系列反映奧克尼群季節反差的特色，活動現場特別以北歐國家獨有的仲夏節做為主題，在戶外草地上豎立起滿佈綠葉和鮮花的「仲夏柱」，打造仲夏慶典氛圍。活動特別邀請專業舞者呈現節慶舞蹈，並且與來賓一同共舞，體現北歐民族旺盛活力。

來賓圍繞仲夏柱跳傳統青蛙舞。(高原騎士提供)

踏入室內品酩空間，佈置也別具巧思，如同置身在秋冬季節的奧克尼島，極短的日照時間帶來的暮黑環境，恰與戶外氛圍形成對比，讓人充分感受「THE DARK」、「THE LIGHT」產品故事的對比差異。

酩桌上的裝飾，以黑白為主軸，搭配北歐風格餐點，散發出歲末冬至與家人團聚的溫暖氣氛。當然，兩支限量酒款的風味、口感表現也截然不同，「THE DARK」於初次歐洲紅橡木雪莉桶中熟成17年以上，深沈內斂的風味中，蘊含著果乾、肉桂、烘烤杏仁、雪松木與水果蛋糕的香甜，並以高原騎士招牌帶著石楠花香氣的泥煤煙燻味點綴。

室內品酩空間展現奧克尼島暮黑氛圍。(高原騎士提供)

「THE LIGHT」使用美國白橡木雪莉桶陳年，同樣長達至少17年，明亮酒色帶來清新的視覺印象，焦糖洋梨、肉豆蔻、香草等甜蜜氣息搭配橡木、雪松木與淡雅泥煤煙燻味，強烈卻完美地均衡其中。

高原騎士THE DARK & THE LIGHT上市以北歐仲夏節為主題。(高原騎士提供)

高原騎士「THE DARK」、「THE LIGHT」全台限量480組，為了台灣市場忠實愛好者，特別推出台灣限定、全球限量17套的「高原騎士THE DARK& THE LIGHT 限量珍藏組」，運用低調高質感的大理石材，打造風格獨具的黑白雙色陳列座，每一個陳列座，皆擁有獨一無二的質感紋理及專屬序號，突顯其獨特與珍貴！

即日起至2018年6月29日止，開放訂購抽籤登記，有興趣成套收藏的愛好者，請上專屬訂購網頁或高原騎士台灣FB粉絲專頁查詢相關訊息。

高原騎士THE DARK17年單一麥芽蘇格蘭威士忌

桶陳：初次裝填歐洲紅橡木雪莉桶

年份：17年

酒精濃度：52.9%

容量：700ml

風味：果乾、肉桂、烤杏仁、雪松木、水果蛋糕、淡泥煤煙燻

味

建議售價：新台幣8,000元

高原騎士THE LIGHT17年單一麥芽蘇格蘭威士忌

桶陳：美國白橡木雪莉桶

年份：17年

酒精濃度：52.9%

容量：700ml

風味：焦糖洋梨、肉荳蔻、香草、雪松木、橡木、淡泥煤煙燻味

建議售價：新台幣8,000元

(中時電子報)