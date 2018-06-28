不管支持德國還韓國 熬夜看球賽前得先做這事

2018年06月28日 15:00 中時 倪浩倫

世界盃期間，台灣因時間關係，比賽都是在晚上，很多人戴著隱形眼鏡看球時，一不小心可能戴太久，或因太專於賽事而減少眨眼頻率，對眼睛的健康，都是很「母湯」的行為；眼科醫師指，眼科醫師表示，多數隱形眼鏡為「水膠」型，戴上時會持續吸取眼睛水分，每次若戴超過8小時，將嚴重影響眼睛健康，輕則乾眼症、發炎灼熱，嚴重更會潰瘍結痂，恐失去視力，熬夜前，務必應先取下隱形眼鏡。

適逢暑假，很多學生會結伴出遊，上班族也會到海邊戲水，更有很多人下班就守在電視前，等待自己支持的球隊，在世界盃踢出好表現，很容易出現隱形眼鏡戴太久的情形。大學眼科眼科醫師葉威毅說，坊間絕大多數的隱形眼鏡為水膠型，放在空氣中數小時就會硬化、脆裂，但在眼球中卻不會，原因就是會持續吸取眼睛水分，造成眼睛乾澀。

葉威毅表示，當眼睛持續乾澀時，就容易發炎、乾眼症、出現血絲等情形，有人會用人工淚液等相關產品點眼睛來保持濕潤，但其實很不建議戴隱形眼鏡同時又點東西，且只是治標不治本，當覺得乾澀不適時，或許可用不含防腐劑的人工淚液應急，但根本之道是取下隱形眼鏡，讓眼睛徹底休息。

隱形眼鏡到底戴多久該取下？葉威毅說，平均來講，每周不應戴超過5天，每次不要超過8小時，變色片的話更應低於6小時，否則長久下來，除了發炎、乾眼症，還會造成角膜破皮潰瘍，嚴重更會失明；他曾收治10幾名因此失明的患者，原因包括玩水遭細菌感染、忘記取下而戴著睡覺，就醫時，潰瘍處已有多處結痂，無力回天。

(中時 )