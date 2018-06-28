溪湖地政事務所榮獲政府服務獎

2018年06月28日 15:08 中時 謝瓊雲

成果發表會上演出行動劇說明便民服務措施。（謝瓊雲攝）

溪湖地政事務所自全省174個參賽機關中脫穎而出，是全彰化縣唯一榮獲政府服務獎的機關。（謝瓊雲攝）

地政處長劉坤松（左起）和彰化縣長魏明谷、溪湖地政所主任詹長容出席頒獎典禮。（謝瓊雲翻攝）

第一屆「政府服務獎」日前公布，全省有30個機關獲獎，彰化縣唯一獲獎機關溪湖地政事務所以「ETC．一體心」的服務理念脫穎而出獲獎；2彰化縣政府地政處及溪湖地政所於28日上午在縣府6樓咖啡藝廊舉辦「地政服務成果發表」，展現各項便民服務措施與創新作為。

代表縣長魏明谷出席的地政處長劉坤松表示，第1屆「政府服務獎」計有174個機關參獎，溪湖地政所經初審及決審階段脫穎而出；顯示溪湖地政人員願意發揮創新的精神、改變的勇氣及服務的熱忱，為民眾提供更好的服務，為各機關樹立標竿學習楷模。

溪湖地政所主任詹長容說，「ETC．一體心」的服務理念，提出許多關鍵策略及具體推動作法，其中對民眾最為有感的創新作為，主要有三大面向；

第一，同理民眾的需求，如：提供精確手語視訊翻譯、取得銀采瑞智友善認證、設置高齡友善專區等。第二，善用科技提供更便捷服務，如開發「地政e點通」APP，提供提供界樁代運、現買現釘及電鑽協釘界址服務；甚至出動空拍機，協助民眾調處土地糾紛。第三，跨機關整合服務，派專人進駐在埔鹽與埔心公所駐點服務；三鄉鎮皆有工作站，民眾申請地籍謄本免去奔波之苦；推出整合地政、稅捐與戶政的相關書類表單的「登記暖暖包」，民眾可免費索閱，跨機關申請流程一目了然，文件一應俱全。

(中時 )