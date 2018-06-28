星巴克7月限時買一送一！加碼用這招全月都優惠

2018年06月28日 15:07 中時電子報 莊楚雯

全台溫度飆升，台北市更連續高溫36℃，爆熱的夏天裡星巴克官網公告7月將有4天「星冰樂」買1送1！除此之外，從今天起也可透過icash2.0的5000點OPENPOINT換好友分享券，享「飲品」買1送1優惠，7月2日起可至星巴克門市兌換。

星巴克在官網宣布，7月4日、7月6日、7月18日及7月20日，當天下午14:00至晚上19:00，購買兩杯相同容量、口味的「星冰樂」，第二杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。但是機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、101典藏門市、大英門市、及車道服務不提供此優惠。

另外還有一招，能在一個月內都能買1送1！即日起至7月27日前往7-ELEVEN門市ibon，或是icash紅利5000點列印出星巴克好友分享券，7月2日起開放至星巴克門市兌換，就可以「購買兩杯相同的飲品，1杯由星巴克招待」。

活動至7月30日晚間8點，不過使用OPENPOINT的兌換券，不可以與其他促銷活動合併使用。每消費1元即累積1點OPENPOINT。此外7月2日至7月30日持icash2.0至星巴克享OPENPOINT點數5倍送。

(中時電子報)

星巴克7月限時4天星冰樂買一送一 (翻攝自星巴克官網)