《與神同行：最終審判》預告神加持破千萬 河正宇搶先入主奧斯卡

2018年06月28日 15:23 中時電子報 綜合報導

台灣影史最賣座韓片《與神同行》，續集《與神同行：最終審判》8月8日全台上映；片中飾演陰間使者「江林」的河正宇，不但人氣超強，且在下週起將瘋狂展開宣傳行程。最神的是，幾天前，河正宇才確定成為奧斯卡評審委員，他頭銜從「陰間使者」、「演技之神」等，又多了「奧斯卡評審」超酷頭銜。

不只河正宇一人風光，這部影片台灣版前導預告在網路上曝光短短六天，火速彷彿有神加持，破千萬次曝光創紀錄，官方YouTube與臉書粉絲團的實際瀏覽更超過160萬人，累積速度是暑假大片之最，網友對電影期待度早已破表！

【與神同行最終審判】劇照_李政宰飾演的閻羅王，將在本集有許多戲份呈現。(圖為「采昌國際多媒體」提供)

《與神同行：最終審判》是台灣影史最賣座韓片《與神同行》的正宗續集。在前作協助「貴人」車太鉉投胎轉世的三位陰間使者，這回將一面對抗家神「成造神」馬東石，一面協助最後一位貴人「秀鴻」金東旭進行轉世審判，而在審判過程當中，也將一一揭開他們成為陰間使者之前、還是人類時不曾知曉的故事，並磅礡揭開他們封印千年的過往記憶。

台灣片商才推出前導預告六天，就已經突破千萬次曝光，尤其在官方臉書粉絲團的預告貼文裡，也瘋狂湧進18,000個按讚、近5,000則留言、超過2,000則分享！累積速度遠超越《超人特攻隊2》（Incredibles）、《蟻人與黃蜂女》（Ant-Man and the Wasp）、《摩天大樓》（Skyscraper）、《不可能的任務：全面瓦解》（Mission: Impossible Fall Out）等好萊塢大片。許多網友看完前導預告後直呼：「不管出第幾集，預告後面都會雞皮疙瘩！」「準備好要被虐哭了！」「第一集就很好看了，何況第二集？？」陰間使者的催淚旋風，即將於暑假再度席捲全台！

這部榮登台灣影史最賣座韓片續集《與神同行：最終審判》，劇情描述三位陰間使者江林（河正宇飾演）、解怨脈（朱智勛飾演）、德春（金香起飾演）即將帶領第49位「貴人」金秀鴻（金東旭飾演）進行地獄審判，他們同時發現人間有一位家神（馬東石飾演），試圖把早該陽壽已盡的老人強留人間。陰間使者為了帶走該名老人，開始與家神展開激烈決鬥，而在這個過程之中，三位陰間使者千年以前的前世之謎也將被一一揭開…。

(中時電子報)