中小學全面裝冷氣 全教總呼籲：縣市長候選人別裝蒜

2018年06月28日 15:26 旺報 簡立欣

「冷氣是教學現場基本需求，不是奢華要求！」今年入夏以來氣溫屢創新高，小學卻還有五成七普通教室沒有冷氣，全國教師工會總聯合會28日呼籲中小學教室全面裝設冷氣，並將開始調查年底參與縣市長選舉的候選人意願。

極端氣候趨勢短期無法舒緩，全教總理事長張旭政表示，曾有一份針對紐約市立高中畢業考試的研究指出，在攝氏32度和22度時舉辦考試，在較熱環境學生成績差了12%，可見學習環境和學習效率的相關性。問題是考試只有一兩天，上課卻是好幾個月，因此還是要為中小學學生權益著想。

張旭政並現場連線中南部的台南市崑山國小、屏東縣四維國小、台中市文山國小，詢問學生上課感受。視訊裡面教師當場拿出溫度計，教室裡熱達32度，學生在螢幕上喊好熱、上課會分心，教室裡卻只有四支吊扇。

張旭政說，學校當然也可以種植栽、綠牆、灑水降溫系統等，但冷氣是酷熱時的最重要解方。報載現在北市國高中裝冷氣比率已達九成八，小學卻還有五成七普通教室沒有冷氣；全教總認為，中小學是國民基本教育，這種氣溫下，冷氣早就該列為全國學校基本配備，而不該讓家長、師生捲入中央與地方經費的分擔問題。

全教總主張，改善學校節能電路和裝冷氣的費用，要由政府支付，而且應該以擴大內需方案推動；另應同步完成法規修正，將冷氣列為學校基本設備，做為未來編列經常費用的依據。

目前已經知道全面要裝冷氣的有台北市、桃園市、台中市、彰化縣，新北市則是優先幫國三裝冷氣，南投縣明確反對；全教總表示會協助調查年底參與縣市長選舉的候選人意願，預計10月1日及11月1日公布調查結果，也提供選民當作投票參考。

全教總表示，今年立刻就要裝冷氣是強人所難，但明年如果縣市政府還不作為，那全民應該邀吽中央政府和地方政府的父母官們上班或開會也不能開冷氣，展現與中小學生一起「心靜自然涼」的「修為」！

(旺報 )