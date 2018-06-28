縣市警察局候用分局長班 狀元、榜眼都在金門

2018年06月28日 15:40 中時 李金生

警政署縣市警察局候用分局長班第14期錄取名單揭曉，金門縣警察局少年警察隊副隊長李益杰榮登全國榜首，交通警察隊隊長黃維章則拿下第2名「榜眼」。陳福海縣長今（28）日親自贈獎表揚，稱讚他們是「金門之光」鄉親的好榜樣。

李益杰是中央警察大學正科59期畢業、銘傳大學公共事務研究所碩士，歷任宜蘭縣警察局巡官、金門縣警察局巡官、課員、副所長、組長、局長室秘書、金湖分局副分局長、交通隊副隊長及少年隊副隊長，內外勤職務歷練完整。他在去年參加警正班26期考試也榮獲全國榜首，這次分局長班再度榮獲第一，讓與有榮焉的同事也開心恭喜他：「叫我第一名！」

黃維章則是中央警察大學58期畢業、銘傳大學國家發展研究所碩士、紐西蘭奧克蘭商學院MBA肄業、國立中山大學人力資源管理研究所博士班進修中。歷任縣警察局巡官、課員、交通隊副隊長、金城分局及金湖分局副分局長、秘書科科長、保安科科長及交通隊隊長迄今，內外勤職務歷練完整，學養俱佳。

他們將於7月16日至8月10日赴中央警察大學受訓，結訓後將依排名派任縣市警察局分局長職務。縣警局長劉耀欽今天 也致贈賀榜及紀念品，鼓勵同仁把握機會進修，精進個人本職學能，為治安工作做最好的奉獻與服務

(中時 )