台中國際機場2035年整體發展計畫 獲國發會審查通過

台中國際機場2035年整體發展計畫，獲得國發會審查通過！（陳世宗攝）

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台中市政府擘劃「台中國際機場2035年整體發展計畫」，27日獲行政院國發會審查通過，後續將報行政院會通過，完成法定程序。市府表示，後續將興建過夜與遠端停機坪及既有國內航廈重建，朝甲級機場規模發展；中長期將推動「清泉崗門戶計畫」及「雙港輕軌計畫」。

市府指出，台中國際機場旅運量已從104年234萬人次，提高至去年239萬人次，今年預估超過250萬人次。短期部分，已完成2條聯絡滑行道興建工程；過夜暨遠端停機坪預計再增設7座過夜停機坪，預計明年2月完成，屆時共有18座過夜停機坪，大幅提升每日航班起降額度。

觀光旅遊局表示，既有國內航廈重新興建工程則已編列預算7.7億元，將再增加預算，預計增加3個空橋，使機場空橋數量累計達8個，預定109年12月完工，朝向甲級機場規模發展。

中長期則推動「清泉崗門戶計劃」及「雙港輕軌計劃」。其中劃屬「清泉崗門戶計劃」場地的陸側航廈大樓，將與空側航廈大樓跨越連結，達到航空場站功能分工的最大便捷效益，相關具體計畫將由交通部民航局及市府共同投資興建，完工後台中國際機場正式成為「航空城」。

交通局強調，雙港輕軌捷運路線採用平面、高架化與地下化規畫，串連台中港、台中國際機場、水湳經貿園區進入市區，日前已進入最後可行性評估，完成前置作業後，將積極展開後續程序，以強化空陸交通運輸連結。

(中時 )

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