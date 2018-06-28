白目毒蟲飆車給警追 逃5公里後問警「為什麼要追我？」

2018年06月28日 16:02 中時 王文吉

林嫌疑因飛車逃逸時，將K他命掉在駕駛座旁隙縫，被員警瞥見查獲。（王文吉翻攝）

林嫌疑因飛車逃逸時，將K他命掉在駕駛座旁隙縫，被員警瞥見查獲。（王文吉翻攝）

警方將人車押回所內，又於車內搜出2包K他命。（王文吉翻攝）

警方於林嫌車內搜出因有「雙尾美人魚」商標的毒咖啡，共計9包。（王文吉翻攝）

為什麼要追我？23歲林姓毒蟲日前深夜開車外出閒晃，因遭警方盯上，飛車逃5公里才接受盤查，他下車先裝傻問員警「為什麼要追我？」員警狐疑問「那你為什麼要跑？」林男答「我會怕啊！」他自知法網難逃，乖乖配合搜索，車內共查獲3包K他命及9包毒品咖啡包。

毒蟲被警追5公里

27日凌晨2點多，豐洲派出所巡邏員警發現豐原鬧區有輛白色租賃車形跡可疑，正要超車攔查時，駕駛竟一個大迴轉，狂踩油門從郊區逃逸。白色轎車以近百公里時速，連闖9個紅燈，警匪追逐3分鐘後，最後在神岡區神圳路攔下。

「停車、你給我停車！」員警喝令嫌犯下車，沒想到嫌犯竟問「為什麼要追我？幹嘛一直追我？」警員聽了好氣又好笑回答「不能盤查你喔！講什麼瘋話？」嫌犯心虛連忙否認持有毒品，接著說「不知道你們要幹嘛，會怕才跑啊！」警員聽了霸氣說「我們是警察耶！」

警員直覺嫌犯眼神飄忽，打開駕駛座車門搜索，隨即在椅縫瞥見1包K他命。警方表示，嫌犯見東窗事發，馬上態度放軟，跟同仁說「我跟你互換電話啦！」意圖當線民，央求放他一馬。警方不為所動，將人車押回所內，又搜出2包K他命及9包印有連鎖咖啡品牌的毒咖啡包。

警方調查，23歲林男有毒品及傷害致死前科，曾涉及大雅保齡球館集體鬥毆案。他向警方供稱，毒品是23日晚上在西屯區某夜店，向綽號「阿灰」男子購買，K他命、毒咖啡共花了7600元，因為沒看過連鎖咖啡品牌的毒咖啡，覺得新奇，就一次買了9包試試看。

警方表示，林嫌當天晚上疑因持有毒品，拒絕員警盤查，逃逸過程連闖9個紅燈，從豐原鬧區逃到神岡鄉間小路，將依據事證開出9張各2700元罰單，合計24300元，訊後並依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時 )