女子「站」壞KTV馬桶遭割傷還得賠錢 網友竟一面倒支持

大陸女子「站」上KTV馬桶，結果馬桶碎裂。（圖片來源：上游新聞）

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中時電子報

大陸重慶一名女子，前往KTV唱歌，因覺得包廂馬桶不乾淨，便「踩」上馬桶如廁，誰知馬桶突然破裂，女子腿部遭碎片割傷血流如注，送醫治療。事後女子要求KTV賠償醫藥費，豈料KTV反向她討馬桶錢。而大陸網友的反應，竟大多數挺KTV，不挺受傷女子；還有人認為，公共場所根本不該設置馬桶，用蹲便器就好。

大陸媒體報導，重慶市民小鈴6月26日下午和朋友一起去九龍坡白市驛一KTV唱歌。小鈴覺得KTV包廂馬桶不衛生，便踩在馬桶邊緣如廁。沒想到小鈴剛站上去，馬桶竟邊緣竟傾斜破碎，小鈴不但摔下來，小腿更被馬桶碎片劃傷，鮮血直流。

事後，小鈴認為KTV馬桶品質和安裝有問題，向KTV要求醫藥費；但KTV反而主張，馬桶是拿來坐而不是站的，因小鈴未按標準使用才導致受傷，醫藥費不該由KTV出，小鈴還應該賠償馬桶費用。最後雙方在警方協調下和解收場。

到底小鈴和KTV誰有理？大陸網友大多挺KTV。有人認為「馬桶是拿來坐的不是用來站的，該賠」、「公共場所根本就不該放馬桶，KTV應該賠償」、「既然捨不得買品質好點的馬桶，為啥不弄蹲式的，又沒錢又想裝逼的KTV」；

「夠你幸運了。以前有一例就是站上去，結果把下體都劃傷了」、「沒必要罵別人，KTV這種公共場合的馬桶很髒的，高端酒店的還好些，有一次性馬桶墊。喊KTV賠款固然是無理取鬧」；

更有網友說「確實是看到氣人 經常有人把公共水壺拿來煮內褲這些。還有洗臉盆洗腳」、「以前有個女人在洗臉盆洗腳。把腳滑了也是要找老闆賠」。

(中時電子報)

文章來源：女子站马桶上如厕被划伤 KTV要她赔马桶钱

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