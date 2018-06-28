種田造福田 台灣愛心啟發緬甸農民「米撲滿」助貧戶

2018年06月28日 15:54 中時 廖德修

緬甸原本就有「日存一把米」的傳統文化，緬甸農民聽到慈濟分享「小錢行大善」助人的理念，每天抓一把米存入「米撲滿」，再拿去幫助更貧窮的人。（圖／慈濟基金會提供）

烏丁屯不灑農藥初期，田裡遭蟲害仍堅持不殺生，但漸漸的每年豐收，改善了生活，現在有一畝田是專捐給慈濟的。（圖／為慈濟基金會提供）

烏善丁聽了烏丁屯的分享，當天回村莊就帶動30多位農民響應「米撲滿」，兩人從農民變講師。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟緬甸聯絡處負責人李金蘭(左二)表示，從烏丁屯(右一)與烏善丁(右二)身上看到了單純又恆持初衷的心。（圖／慈濟基金會提供）

烏丁屯(左)與烏善丁(右)出生佛塔之國的緬甸，兩人卻因慈濟而體會「佛法生活化」的意義，6月27、28日兩天在靜思精舍出坡，體會農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

「一粒穀種啟悲心，一念善心播希望」來自緬甸的農民烏丁屯、烏善丁原是慈濟援助「穀種」的受災戶，因為來自台灣慈濟愛心的啟發，兩位農民在緬甸農村帶動15個村莊、近千戶鄉親儲存「米撲滿」，每月回收超過1.1噸的米可幫助當地貧戶。日前2人來到台灣參加全球幹部研習，向證嚴法師表達慈濟給他最大的財富是「慈悲」。

緬甸在2008年納吉斯風災重創當地農業，慈濟志工於緬甸緊急發放米糧與物資，更發放穀種給當地貧農，也分享「小錢行大善」助人的理念。緬甸農民烏丁屯(U Thein Tun)等人，以緬甸傳統的「米撲滿」文化來助人，每天抓一把米存入「米撲滿」，拿去幫助更貧窮的人，並在村裡帶動。

幫助別人、不願意在田裡噴灑農藥的烏丁屯，過去需租牛耕田，如今因為年年豐收，不僅有自己的牛、田地，更能在原本的草屋旁蓋了新屋，其中一畝田收割來的稻米，都是要捐給慈濟，家裡也成為談慈濟、做慈善的地方。

有次慈濟志工在仰光岱枝鎮瑞那滾村推廣「米撲滿」時，農民烏善丁（U San Thein）聽了烏丁屯的分享，當天回村莊就帶動30多位農民響應。烏善丁曾收了幾百公斤的愛心米，適逢雨季道路泥濘無法送出，擔心米會發霉的烏善丁只要看到天氣放晴就把米搬出去曬太陽，儘管工作量很大，想到這些是大家對他的信任與善心，也努力完成。

烏丁屯與烏善丁兩位農民原本只會種田，為了分享「米撲滿」的精神，他們都從「農夫」變成了「講師」。至今共帶動了15個村莊、981戶鄉親捐出超過1.1噸的米，每月再把一袋袋緬甸愛心米送給66戶貧困人家。緬甸農民還能回捐穀種，幫助更多需要靠借貸穀種的農民。

6月下旬，烏丁屯與烏善丁搭機來台參加慈濟全球幹部研習，向 證嚴法師與來自各地志工分享他們的感動、每月匯聚眾人的愛心米的心得。營隊結束後，更利用時間前往花蓮慈濟靜思精舍，與靜思精舍法師一起出坡，無論是在菜園、打掃佛堂、剝豆子，兩人都認真體會農禪生活。

烏丁屯表示，慈濟志工讓他們知道幫助別人是「有心人」的專利，證嚴法師給我的是「慈悲」的財產，一輩子都用不完。這次聽了各國慈濟志工的分享，發願回到緬甸要好好耕耘，儘管不識字能透過翻譯聽課，但為了學習更多，決心要學中文。

烏善丁表示，證嚴法師講的佛法擴大了自己的慈悲心。還沒加入慈濟時，每年會到寺裡禪修3個月，現在利用時間做慈善家訪，這趟來到台灣，最想帶給緬甸鄉親「佛法生活化」的理念。

慈濟緬甸聯絡處負責人李金蘭表示，緬甸農村的交通狀況不發達，烏丁屯與烏善丁挨家挨戶收集「米撲滿」時，若唯一的交通工具機車無法到，就必須徒步走進農戶家裡搬運，從他們身上看到了單純又恆持初衷的心。

慈濟基金會表示，海外慈濟志工彼此互助、教學相長，無論到哪裡，都表示慈濟來自台灣，台灣的愛心、善的效應，持續發酵中。

(中時 )