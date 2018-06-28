開毒趴叫小姐來助性　卻來了警察

中市陳男及蔡男日前汽車旅館租房間吸毒，稱本想叫小姐來HAPPY，沒想到來了警察。（黃國峰翻攝）

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中市陳男及蔡男日前汽車旅館租房間吸毒，遭民眾檢舉，警方查獲安非他命、海洛英及吸食器等。（黃國峰翻攝）

台中45歲陳姓及33歲蔡姓男子本月初在南屯某汽車旅館內吸食毒品，正準備叫小姐來「助性」，沒想到濃濃的K菸味傳到房外招來民眾檢舉，門鈴響起，興高采烈的開門，結果來的不是小姐，而是台中市警局第四分局黎明派出所員警，直呼都軟了，實在是太掃興！

台中市警局第四分局黎明派出所警員高慈青、侯懿真日前接獲民眾報案，指出南屯區某汽車旅館內傳出濃厚的塑膠味道，員警在門外即聞到味道，當蔡男一開門，刺鼻塑膠味充斥著整個房間。

屋內蔡男及陳男面對警方詢問塑膠味哪來？見無法逃避只好坦承剛才吸完安非他命，員警在床頭枕頭旁及二男身上查獲吸食器2組、二級毒品安非他命6包及一級毒品海洛英1包，並於其租賃的自小客車上查獲吸食用的玻璃球。二男雖承認毒品皆為其所有，但皆辯稱為自用，並稱本來打算叫小姐來性交易「Happy」一下，沒想到小姐還沒叫，警察就先報到，實在是太掃興了！

全案警詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，黎明派出所所長林照國表示，毒品嚴重影響國人身心健康，尤其暑期將屆，為維護青少年身心健康，將啟動暑期青春專案，提供民眾一個安全的生活環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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