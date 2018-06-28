海灣島主網路票選開始 351件作品拼人氣

2018年06月28日 16:04 中時 王思慧

交通部觀光局6月1日推出的「探索台灣10+島 show your island島主徵選活動」，經過24天的踴躍報名，收到來自超過6個國家（地區）351件應徵作品，參賽者透過影音作品傳達自己的創意，表達心中對於擔任離島島主任務想像與理想。其中以年輕人居多，除了部落客外，就連醫生、工程師都報名參賽，還有25個外國人也都來報名。

觀光局以「探索台灣10+島」為活動品牌，挑選出10大魅力島，嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等推出一連串令人驚豔的活動，藉由「探索台灣10+島 show your island島主徵選活動」希望來自各地的遊客，都能用自己的視角去發掘台灣之美。

本次獲選擔任島主的參賽者將連續7日以圖文及影音方式進行10+島行銷推廣，利用網路聲量傳達台灣離島的美力與風情，告訴全世界，台灣觀光四季都好玩。

活動競爭激烈，其中將近8%是來自海外的朋友，包括香港、日本、馬來西亞、更有遠自法國、西班牙、南美洲的朋友來爭取當島主。競爭最為激烈的莫過於具有原住民文化風情的蘭嶼，超過百人想登島挖掘不一樣的蘭嶼風情，澎湖的七美及漁翁島也有近30人搶當島主，受到許多參賽者青睞。

報名參賽者年齡層分布以20至29歲居多，有203人，30至39歲次之，有84人，50歲以上的朋友及退休族群也有10多人，想要盡一己之力行銷台灣離島。參賽者來自各行各業，不乏旅遊達人、部落客、運動國手、專業影像工作者、甚至是醫生、律師、會計師、工程師、企業老闆等。還有25位外國友人，有來自法國的教師，還有愛上台灣的日本民眾，以及澳洲來的廚師。

此外，這次名單中還有知名紀錄片導演、以及完成獨木舟環台的熱血運動健將、奧運國手、電視台新聞主播、還有熱愛台灣的國際時尚設計師也搶搭參賽列車，甚至還有參賽者已經踏上龜山島高達697次。這些來自各行各業的參賽者作品，拚的不光是創意，更多的是想要把台灣之美推上國際舞台的熱情；適逢暑假期間，年滿20歲的學生族群也占了報名大宗，希望能夠搶下今年夏天最夯的海灣話題。

觀光局表示，島主徵選投票從6月25日開始到7月10日，後續由產業界、學界及官方代表就參賽者提交的島嶼行銷計畫、影片完整性及創意發想設計評分，最終將選出10位最具特色及可行性的島主，並在7月16日正式對外公布。來不及參加島主徵選報名的朋友也別氣餒，海灣旅遊MV同步徵集中，由女星鍾瑤接力起跑，人人都可以是觀光推廣大使。

探索台灣10+島活動官網： https://www.baytourism.tw。

(中時 )