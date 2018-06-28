2018年06月28日 16:30 中時 謝瓊雲

花壇鄉農會慶百年將舉辦「百人茶‧千叟宴」與免費茉莉花盆栽DIY等免費活動。（謝瓊雲攝）

花壇鄉農會慶祝成立百周年，以最具特色的茉莉花產業舉辦一系列熱鬧滾滾慶祝活動。（謝瓊雲攝）

宣傳記者會上，花壇農會總幹事顧碧琪(右)，為彰化縣長魏明谷(左二)等人奉茶，讓大家品嘗花壇鄉無毒茉莉花茶的滋味。（謝瓊雲攝）

茉莉花開！花壇農會歡慶百年 百人茶與茉莉盆栽饗老幼

花壇鄉農會慶祝成立滿百周年，7月7日、8日周末兩天在茉莉花壇夢想館，除了兒童劇、茉莉花餐，還將有「百人茶‧千叟宴」與免費茉莉花盆栽DIY等，總幹事顧碧琪28日在記者會上邀各地民眾來花壇賞花、喝無毒花茶。

茉莉花開了！花壇鄉農會走過一百年，發展茉莉花產業的時間就超過半世紀，目前全鄉種植30公頃茉莉花田，產量占全國的9成，幾乎全台各地的國產茉莉花都來自花壇。

顧碧琪表示，2013年將有80年歷史的閒置穀倉改建成茉莉花壇夢想館後，同步推廣友善耕作，生產無毒茉莉，以兩隻貓咪吉祥物Limo、Molly行銷花茶等各項農特產，每年都有超過十萬人次造訪；茉莉花季從5月到8月，加上逢暑假、周末人潮最多。

她說，籌備許久的百年慶祝活動從五月就開始，以茉莉花產業作主題，特別請來茶藝師擺設18座茶席，當天將由12名通過四健會集訓的小茶師掌茶席，為108名長者奉茶，傳遞農會傳承百年、感恩的心情，還邀請來儲見智、林恬安夫妻合組的江湖唸歌團，重現昔日的唸歌演出。

受邀參與宣傳記者會的魏明谷表示，花壇是茉莉花的故鄉，近年農會相關幹部努力經營，將茉莉花香製成花茶，也生產一系列茉莉花化妝品；茉莉花壇夢想館成立後，吸引很多遊客，不僅能提升花壇鄉農會的能見度，也能讓加工產品有更好的銷路，增加農民收入。

魏明谷致詞時，更現場即興與所有民眾清唱一曲「茉莉花」，熱情邀請大家一起來到茉莉花的故鄉。

花壇鄉農會指出，以「百年遇茉莉 千里會花鄉」為主軸的創會百週年慶祝活動，在5月5日由「我愛無毒小茉莉」繪畫比賽掲開序幕，7月7日至8日主場活動，有「百人茶、千叟宴」敬老奉茶聽唸歌活動、吉祥物揑塑、開幕慶典、我愛無毒小茉莉頒獎、農會過去現在未來拾光攝影展、趣味闖關遊戲、哈利叔叔魔術秀、小青蛙劇團搭配MOLLY,LIMO精彩演出、茉莉花氛芳餐會、非洲鼔樂團、DIY體驗活動及農產品展售試吃品嘗會等。節目內容有趣精彩，農產市集豐富絕不能錯過。

(中時 )