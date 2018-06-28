軍人年改引反彈 蔡英文籲不要受假訊息誤導

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軍人年改引發反彈，蔡英文總統今天表示，年金改革重點只有一個，就是充分照顧國軍，讓服役中的官兵長留久用，退役後的生活受到保障，並讓退撫基金財務永續。她也呼籲不要受假訊息誤導，她「一定是國軍的靠山」。

為避免反年改團體鬧場，蔡英文總統預計明天前往復興崗主持三軍六校畢業典禮，還一度因為交管過嚴，迫使小學考慮停課。

蔡英文今天親自上國軍「莒光園地」，強調國軍是國家最重要的基石，任何總統和三軍統帥，最大的責任就是要讓國軍能夠穩定、成長，無論在服役或退役都能得到最好的照顧，讓國軍官兵沒有後顧之憂，全心全意投入保衛國家的工作，「這是國家應該來做的」。

對新的軍人退撫制度，她說，無論是國防部長或是退輔會都費了很多的心，讓這個新的制度能夠更適合國軍弟兄姊妹的需求。

蔡英文強調，年金改革重點只有一個，就是充份照顧我們的國軍，因此在設計上特別留意 ，希望讓服役的官兵能夠長留久用，已退休的弟兄也希望他們在服務保護國家之後 能夠受到保障，年金財務也能夠永續「這些就是在這一次的年改之中最重要的幾個想法」。

她強調，沒有改革之前，軍人退撫預計在2019年破產，因此「必須在這個時候進行改革工作，再重新設計軍人的退休制度」，年改之後，不用再擔心基金即將破產的問題。

蔡英文也呼籲，「最近有一些假訊息在誤導我們的弟兄姊妹」，她要求國軍，如果有什麼問題或者需要去查的資訊，最好能夠透過軍中的資訊和國防部的網站確實去查詢，千萬不要相信手機裡的假訊息。

(工商 )

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