與傅達仁最後晚餐 唐從聖難忍悲痛淚崩靈堂

2018年06月28日 16:07 中時 蕭雅玲

傅達仁6月7日在瑞士以安樂死結束自己的生命，享壽85歲，行前還特地約了唐從聖、康康、王彩樺一起吃飯，今（28日）唐從聖回想當天吃飯時的狀況，忍不住悲從中來哽咽，他表示，「傅達仁為了感謝他們去主持婚禮，所以特地約我們吃飯。」當時看到他身體雖然很虛，但看得出來他精神很好，陪大家吃飯吃了3個多小時，一路講笑話、百無禁忌，席間傅達仁提到5月底要跟兒子、媳婦出國去「度蜜月」，後來看到新聞才知道，原來他出國是去執行安樂死，不會再回來了。

當天飯局上傅達仁不但簽名送了兩本書給唐從聖，還講了很多感性的話，且主動跟大家留影，而唐從聖也開心邀傅達仁去看自己的舞台劇演出，完全沒感覺到他老人家準備走了。

從新聞看到傅達仁將在瑞士執行安樂死，從從便立即打電話給傅達仁確認，而當時傅達仁還瞞著從從說：「我跟他們度蜜月，很開心！」當下從從心想，不知道有是誰在亂說，隔兩天看到新聞確定他真的不會回來，感到不可置信。為了送傅達仁最後一程，告別式當天他特地抽空參加，而傅達仁老婆還跟從從說：「那天找你們一起吃飯時，我們全家人都知道是最後一餐！」讓唐從聖當場在靈堂前淚崩痛哭。

現在回想傅達仁生前「去意甚堅」，明明自己狀況已經很糟，但在去瑞士執行安樂死前的那頓晚餐，還樂觀勉勵，「從從，你很棒！加油！我現在一想，全部都兜起來了，我想說你們怎麼可以一家子這麼樂觀，陪爸爸一起演戲。」

(中時 )