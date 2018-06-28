台中捷運藍線採地下化施工 團隊展現施政成果協助市長連任

李天生期許市府團隊清楚對外說明，展現施政成果，好讓林佳龍市長順利連任！（陳世宗翻攝）

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市府交通局長王義川28日答詢市議員李天生質詢時指出，未來捷運藍線工程，由台中火車站至高速公路國一交流道路段，將採地下化方式施工，國一交流道至龍井路段，則採用高架化施作，全路線將類似台北捷運南港線。

王義川說明，為避免造成困擾，未來捷運藍線工程，市區台灣大道路段，將採用地下化方式進行，範圍由火車站至高速公路國一交流道，之後則採高架方式施作至龍井，再循平面方式抵達沙鹿，為避開沙鹿路橋，路線將往南移，並採市區地下化方式連接至沙鹿火車站，未來還將爭取延伸到台中港。

針對屯區捷運系統，王義川表示，捷運藍線至台中火車站後，將繼續沿國光路延伸至大里、霧峰；另外，大平霧捷運線，規劃由綠線大慶車站延伸，沿建國南路、文心路、德芳路銜接太平、大坑，再和捷運綠線銜接，形成完整路網。

王義川指出，未來藍線和大平霧線，將在大里「公一(聯合行政中心)」處進行十字型交會，至於大平霧線途經大里橋路段時，決定採用高架化方式越過台74線。

李天生強調，興建捷運工程，將是台中市一大重要改變，希望完整規畫設計推動，其中捷運場站攸關地方未來發展，更需要重視，例如位在大里德芳路、永隆路口處的公有停車場及市場，可以考慮進行合併開發為多功能使用，發揮更大效益。

李天生期許市府團隊清楚對外說明，展現施政成果，好讓林佳龍市長順利連任，並在「佳龍領航 市政藍圖」下，帶領全體市民邁向幸福的下一站！

(中時 )

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