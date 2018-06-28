用合唱跟世界交朋友 台灣辦合唱大賽組歐亞聯盟

2018年06月28日 16:27 中時 趙靜瑜

雖然外交連連受挫，邦交國剩下18國，但是文化外交卻可以「條條大路通羅馬」，今年八月台灣將舉辦台北國際合唱大賽，雖然是第一屆，但該賽事已與波蘭克拉科夫國際合唱節、義大利里米尼國際合唱大賽和日本東京國際合唱比賽締結聯盟，明年將聯手舉辦世界合唱冠軍大賽(World Choral Champinship)，四大賽各自的總冠軍明年將在東京同台競逐世界冠軍頭銜。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲這次擔任台北國際合唱大賽藝術總監，他表示目前世界各國都有合唱比賽，其中又以歐洲世界合唱大賽(European Grand Prix)最為有名，這個大賽是以六個歐洲國家的合唱比賽為聯盟，也成為最後較勁的最高舞台，「今年我們要辦大賽的消息一出，很多國家的合唱友團都相當有興趣，這次合作的三個合唱比賽分別來是日本、波蘭與義大利，連結歐亞，彼此都希望透過彼此的資源，擴大合唱的能見度。」

台北國際合唱大賽行政總監丁達明表示，近年來亞洲合唱蔚為風潮，台灣的合唱表現在亞洲算是相當出色，「如果可以有國際和賽事在台灣舉行，做成一個合唱交流平台，讓台灣有機會跟世界交朋友。」

丁達明表示，這次的22首指定曲中，只有一首為匈牙利作曲家作品，其餘都是台灣本土作曲家創作，語言涵蓋台語、客語、國語、原住民以及拉丁語，其中有近三分之一是台灣青年作曲家的合唱創作，希望前來參賽隊伍都從這些台灣作品認識台灣。。

目前已經有51隊參加報名，除了台灣團隊之外，還包括大陸、菲律賓、印尼等國，其中不乏已經在其他國際合唱大賽得獎的合唱團體。評審團則來自西班牙、紐西蘭、新加坡、拉脫維亞、日本、菲律賓、保加利亞、印尼與台灣等。

(中時 )