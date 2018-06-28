嫩兒獻電視處女作 胡瓜挺兒拿紅包價

胡瓜（右起）、胡釋安、鄭靚歆、范瑞君。（公視提供）

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胡瓜與范瑞君對戲。（公視提供）
胡瓜與范瑞君對戲。（公視提供）
胡瓜演主持人。（公視提供）
胡瓜請劇組人員。（公視提供）
劇組人員畫漫畫回謝胡瓜。（公視提供）

胡瓜甚少參演電視劇，他為力挺兒子胡釋安（安安），在公視戲《20之後》粉墨登場，不到1小時拍3場戲，讓兒子忍不住直呼「爸爸真的厲害」。胡瓜這次拿紅包價演出，距他上回演出電視劇已近10年前。

拍攝當天，胡瓜捐出酬勞買炸雞幫劇組午餐加菜，還訂了一桌的咖啡請客，展現力挺兒子拍戲氣勢，暖心舉動讓劇組直呼幸福，還特別畫了漫畫「謝謝瓜哥的咖啡」。胡瓜劇中演綜藝主持人，對手戲演員是范瑞君，氣場強大的他一登場立刻Hold住全場，幽默即興演出逗得范瑞君樂不可支。

拿過金鐘主持人獎，也發過唱片，之後還有機會再拍戲？胡瓜說「我們這種年齡能參與的角色越來越少啦！」也表示不會抗拒拍戲，但是主持工作真的很忙，一個禮拜能抽出２、３天就很多了，怕耽誤劇組拍攝，畢竟拍戲不能以他為主，還是要考量整體。

胡瓜也提到，自己和大家一樣都很期待安安的演出，兒子從10幾歲就到國外唸書，大學也是相關科系，這是第一個正式作品，「我們是既期待又很興奮，導演說他這幾個月一點都沒浪費，從一開始很生疏，到現在自然在鏡頭前表演」。

兒女陸續出道，被問到對安安投入演藝圈的期許及適合走下去的特質？走過演藝圈30多年的胡瓜，以他身為父親的角色表示，「有一份工作、正職在手上，『認真』是很需要的，所以在現場當工作人員也好，就算是做道具也好，都要很認真」。

(中時 )

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