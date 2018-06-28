將官晉任典禮 防長嚴德發談軍改通過：軍人能安心服役

2018年06月28日 16:26 中時 劉宗龍 楊佳穎、

國防部28日上午在三軍軍官俱樂部舉行107年下半年將官晉任典禮，共4名人員晉升中將、18名晉升少將，由國防部長嚴德發布晉任命令並授階，總統蔡英文也出席致詞賀勉。嚴德發致詞提到，日前《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案已完成三讀通過，大多數現役軍人退後都能受到政府的照顧，也能夠安心服役，所以大家未來在工作崗位上，更要恪盡職責，戮力戰訓本務。

嚴德發致詞表示，如今大家能獲得拔擢晉升，是因工作傑出表現及學識、品德受到肯定，才能擁有這一份得來不易的殊榮；階級的晉升，代表將承擔更重的責任跟使命，也希望大家能秉持務實態度，忠於職守、清廉自持，確實肩負起國人對國軍的託付，在工作崗位上全力以赴、繼續努力，再創事業的高峯。

嚴德發也感謝軍眷多年來無怨無悔、默默在背後全力給予支持；軍人365天、每天24小時，無時無刻都處於待命狀態，只要電話一響，立刻就要返回部隊執行救災、戰演訓任務，每每家人最需要的時刻，往往總不在家人身邊，也正因為軍人長期為國為民犧牲奉獻，所以政府在這次改革年金制度時，也因職業的特殊，特別把軍人獨立出來，以專案來處理。

嚴德發說，日前《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案已完成三讀通過，大多數現役軍人退後都能受到政府的照顧，也能夠安心服役，「所以各位未來在工作崗位上，更要恪盡職責，戮力戰訓本務。」

嚴德發進一步說，上週在復興崗看見新科軍官的蓬勃朝氣、初生之犢的一身衝勁，今日則在典禮中看到大家經過長時間磨練所展露出的成熟智慧跟圓融；在不同世代軍人身上，相同的是中華民國軍人愛國報國的熱血情操，這股犧牲負責任，忠於國家、忠於人民的浩然正氣，就是國軍可貴的精神，代代將士忠心守土，承接上一代的軍人魂，也將光榮傳交給下一代。

嚴德發也說，捍衛國家安全，給下一代更好的環境，是大家神聖的使命，也是國軍無可取代的核心價值，並期許大家永遠帶著一顆為國為民無私奉獻的心，一起努力、與時俱進，相信國軍絕對有能力、有信心因應不同的威脅跟挑戰，守衛疆土，維護國家安全。

此次晉任中將人員，包含國防部訓練次長李兆明、特勤中心副指揮官周廣齊、國防部軍醫局長陳建同、國防部通資次長劉峯瑜等4名；晉任少將人員則有劉慶元、黃超政、李春政、虞德忠、鄭禎祥、朱志保、林致穎、柯朝元、盧從祥、張維新、郭俊德、樓偉傑、查岱龍、王智輝、孔乃德、劉青勳、黃信仁、周佳靖等18人，7月1日生效。

(中時 )