巨陞董座夫妻墜谷 兒見遺體淚崩：才跟他們一起看世足

2018年06月28日 16:47 中時 張祈

兒子陳良和確認墜落死者為失聯的父母後，情緒激動。（張祈翻攝）

失聯2日的巨陞公司董座陳宏育及妻子范錦美，昨被發現摔落台8線中橫公路159.1公里處，經過消防人員將近9小時搜救、2次吊掛，順利將兩人遺體吊掛下山，兒子陳良和情緒激動，始終不敢相信好端端的爸媽竟然就這樣離開了，因墜落疑點諸多，檢警將著手調查墜崖原因。

2人墜落處距離路面約200公尺，但沿途皆是峭壁、碎石坡交接，9名人力下切山谷，花了5個小時才順利才接觸遺體，據搜救人員指出，兩人墜落點鄰近，趴躺在隔壁，疑因撞擊力強大，身體幾乎變形、衣服剝落、部分臟器外露，又因近日高溫，大體已散發陣陣屍臭味，但並未發現兩人身上繫著繩索。

兒子陳良和（左）在表哥的陪同下，前往失事地點查看。（張祈攝）

兒子陳良和在失事現場，數度落淚，堅持要看到遺體才相信是失聯2天的父母，直到看到遺體吊掛至地點，再也忍不住情緒，跪在地上痛哭，陳良和說，25日當天早上還和父母在家享用早餐，下午自己搭車返回花蓮住處，只依稀記得媽曾打電話告知兩人抵達西寶附近，因吵雜未能多聊些什麼，只是晚上再回電，媽媽的電話就再也不通。

「母親節才買了她最愛的多媒體機上盒⋯⋯」陳良和說，因媽媽愛看劇，上個月買了多媒體機上盒給她，方便她追劇，一家人前幾天也一起看世足，一切都好好的，他也強調父母營運的公司財務狀況沒問題，下年度生意正好，絕對不是財務問題導致輕生念頭。

由於車輛整齊停靠路邊，車上留有錢包及零食，駕駛座車窗全開，車上有行車記錄器電源線，卻不見行車記錄器，墜谷現場諸多疑點，警方以採納第一現場證據，不排除各種可能，目前將著手調查可能的墜谷原因。

(中時 )