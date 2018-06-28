教育部：廣召新南向國際生源 今年KPI提前達標

2018年06月28日 16:41 中時 張理國

行政院會上午聽取教育部「新南向人才培育推動計畫」，教育部次長姚立德在院會後記者會表示，在廣召國際生源方面，已取得重大成果，原定2018年目標值得為4.03萬人，但已提前達標，目前已有4.1萬人在台留學，教育部也希望在2020年可有5.8萬人來台留學。

教育部表示，新南向人才培育推動計畫重視強化台灣與新南向鄰近國家教育、產業的交流與合作，以客製化產學合作課程培育雙向農工商領域及尖端科研人才；鼓勵新住民二代返鄉溯根及國際職場體驗；增進青年學子雙向交流；對焦新南向鄰近國家學習需求開發數位學習服務；以及與新南向鄰近國家在教育文化、體育等多面向的交流合作。

姚立德表示，新南向產業人才培育有四大戰略，包括廣召國際生源；培養產業人才；增加國際鏈結；及增加41萬新二代對母親故鄉的了解。其中在廣召國際生源部分，有很大的成果。

姚立德說，在新南向國家建立留學台灣品牌、吸引新南向國家來台就讀，統計至目前已有4.1萬人來台留學，比起原先2018年目標值4.03萬人，已經提前達到目標，這個人數已占整體境外生人數約3成5。教育部希望在2019年可以達到4.83萬人的目標，在2020年達到5.8萬人目標。

(中時 )