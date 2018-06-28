影》日政壇新靚媽！她28歲嫁豬農 31歲成最年輕町長

年僅31歲的桑原悠，已經是2個孩子的媽，下月她即將成為全日本最年輕的町長。(圖/桑原悠臉書)

友善列印
中時電子報

日本政壇出現已經生了2名孩子的年輕辣媽，她是年僅31歲的桑原悠，最新頭銜是全日本年紀最小的町長，而且她早在3年前，在她擔任町議會副議長時，就嫁給一名豬農。

南海升溫！大馬部署更多艦機＋菲越狂買武器

等18年才有家！1/100全球人口流離失所

根據《朝日新聞》報導，日本新潟縣津南町的町長選舉剛剛結束，誕生了一位無黨籍的政壇新面孔桑原悠。這是1986年出生的她首次當選，目前年紀僅僅31歲，相當有為，她即將成為全日本最年輕的町長。

下月即將就任日本新潟縣津南町町長的桑原悠。(圖/桑原悠臉書)

桑原悠早在2015年就嫁給一名豬農，並與老公生下2名子女，這次町長選舉當中，她就打出「育兒牌」加上打造該町「品牌化」的戰略，結果擊敗了年紀分別為57歲和67歲的男性候選人，獲得選戰最後的勝利。

雖然日本選民坦承對於選出這麼年輕的町長感到不安，但是桑原悠仍然表示，為了要創造出新趨勢，還是會繼續努力振興城鎮！

事實上，桑原悠2011年就讀東京大學公共政策研究所時，就以25歲之姿首次當選町議員。她說她是因為當年3月發生東日本大地震，她看到故鄉津南町受災慘重，因而參選町議員。結果，當年她也是第一高票當選，真的是選舉戰將！

桑原悠即將在下月9日就職，屆時她將以31歲年紀成為全日本最年輕的町長。

(中時電子報)

首名免當兵的法國總統 馬克宏卻… 陸國防部證實 陸防長魏鳳和應邀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。