影》日政壇新靚媽！她28歲嫁豬農 31歲成最年輕町長

2018年06月28日 16:36 中時電子報 何宜玲

日本政壇出現已經生了2名孩子的年輕辣媽，她是年僅31歲的桑原悠，最新頭銜是全日本年紀最小的町長，而且她早在3年前，在她擔任町議會副議長時，就嫁給一名豬農。

根據《朝日新聞》報導，日本新潟縣津南町的町長選舉剛剛結束，誕生了一位無黨籍的政壇新面孔桑原悠。這是1986年出生的她首次當選，目前年紀僅僅31歲，相當有為，她即將成為全日本最年輕的町長。

下月即將就任日本新潟縣津南町町長的桑原悠。(圖/桑原悠臉書)

桑原悠早在2015年就嫁給一名豬農，並與老公生下2名子女，這次町長選舉當中，她就打出「育兒牌」加上打造該町「品牌化」的戰略，結果擊敗了年紀分別為57歲和67歲的男性候選人，獲得選戰最後的勝利。

雖然日本選民坦承對於選出這麼年輕的町長感到不安，但是桑原悠仍然表示，為了要創造出新趨勢，還是會繼續努力振興城鎮！

事實上，桑原悠2011年就讀東京大學公共政策研究所時，就以25歲之姿首次當選町議員。她說她是因為當年3月發生東日本大地震，她看到故鄉津南町受災慘重，因而參選町議員。結果，當年她也是第一高票當選，真的是選舉戰將！

桑原悠即將在下月9日就職，屆時她將以31歲年紀成為全日本最年輕的町長。

(中時電子報)