朝鮮半島和平不明朗 馬蒂斯：駐韓美軍不會減少！

2018年06月28日 16:42 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，剛剛結束中國大陸行程、美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）今赴南韓，與韓國防長宋永武（Song Young-moo）進行會面。在稍早的聯合記者會上，馬蒂斯向韓國表示，美國將維持駐韓美軍（USFK）的規模，「並持續利用其外交與軍事能力，維持半島的和平安全。」

川金會雖完成「歷史性的任務」，但平壤和金正恩（Kim Jong-un）的態度，卻如同先前預料般，似乎並無實質意願要完成廢核武的動作。事實上，幾天前更有研究北韓的機構，從最新的衛星照片中發現，北韓又重新啟動核武基地和設備，再次讓看似和平的兩韓前景，蒙上一層陰影，也使得有意終結戰爭狀態的南北雙方，恐再生變化。

美國國防部長馬蒂斯（圖左）訪問首爾，韓國防長宋永武（圖右）親自接機。（圖/路透社）

二戰結束後，美蘇分別從38度線南北兩端進駐朝鮮半島，1953年韓戰締約停止時，美軍在韓國的總兵力有32萬，包括陸軍7個師，海軍陸戰隊1個師及其它部隊。同年簽訂《韓美共同防禦條約》後，留下7萬美軍協防，並在1958年再次縮編，僅留下2個師的編制。

訪問南韓的美國前國務卿提勒森（圖左）與駐韓美軍司令官布魯克斯上將（圖右）。（圖/駐韓美軍官網）

目前駐韓美軍仍以陸軍第八軍團為主力，約有近2萬8,500多人；空軍則有8,800多人、海軍和海軍陸戰隊則不及千人，駐紮基地相當廣泛，其中以首爾龍山基地和平澤烏山基地最著名。不過考量到設備老舊和距離38度線太近，美軍已於去年7月，將多數部隊和單位南移至漢江以南、臨海的平澤市漢弗萊斯營基地（Camp Humphreys）駐紮。

駐紮南韓的美軍旗幟。（圖/USFK官網）

對於暫停自由衛士（Freedom Guardian exercise）等聯合軍演，馬蒂斯則表示，「那是為了給外交系統有更多的籌碼和機會，能替朝鮮半島爭取更好的和平機會。如果北韓願意在去核武一事上展現誠意、且拿出實質的動作，而美方也願意增加和改善彼此的信任感，共同為半島和平努力。」

(中時電子報)