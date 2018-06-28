彰縣口足繪畫家作畫 要贈蔡英文總統

2018年06月28日 16:37 中時 鐘武達

傷齡31年，習畫19年的張永銘畫了1幅《農耕》要送給蔡英文。（鐘武達攝）

陳宗池畫的《城堡》。（鐘武達攝）

趙宗宋對楊銀升的畫作相當肯定。（鐘武達攝）

廖健一畫的《公園》。（鐘武達攝）

彰化縣口足畫家張永銘、廖健一、楊銀升與陳宗池為了回報蔡英文總統對脊髓損傷朋友的關心，花了3個多月時間咬筆揮灑創作《農耕 》、《公園》、《城堡》與《總統府》4幅畫，他們說，將擇日送到總統府，除了致謝，更希望蔡總統是座堅持守護民眾福祉的城堡。

4名口足畫家都是脊髓損傷重建協會成員，傷齡從14年到34年，雖然身體癱瘓不良於行，卻沒有向命運低頭，他們靠著毅力與還能動的嘴巴或單手習畫，為自己找到人生新彩色，在協會跟著老師趙宗宋學藝多年，畫作深受肯定與好評，而且已有「收藏的行情」。

他們說，蔡英文在擔任總統前，2013年曾造訪協會「脊新家園」並捐贈100萬元支持身障朋友，近來為了國事與推動改革面對種種壓力與不同意見的批評，才會想要送她畫作給予精神上的鼓勵。

張永銘畫的是《農耕》，他說，蔡總統就像是1頭默默耕耘的牛；廖健一畫《公園》，是期許蔡總統讓臺灣有更美麗的環境；陳宗池與楊銀升分別畫了 《城堡》與《總統府》，則是希望總統要像城堡，好好守護人民。

斷牙作畫！4人分別花了100多天完成畫作，其中張永銘與廖健一還因為畫筆咬太久，「不約而同」各咬斷1顆門牙。他們開玩笑說，贈送畫作給總統，肯定會留下「沒齒」難忘的記憶。趙宗宋表示，張永銘等人預計在8或9月將畫作送進總統府。

(中時 )