friDay錢包三創園區全面啟用 滿200元現折20元

2018年06月28日 16:35 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

遠傳旗下friDay錢包慶祝三創生活園區全面啟用，明(29)起至8/31單筆消費滿$200即享現折優惠，還可與信用卡優惠併用，再享加碼回饋。暑假將至，7/1起friDay錢包另祭出手機icash2.0限定優惠，不但開通享免記名費，首次單筆儲值滿$500或當月消費滿$500，friDay錢包都再請你喝咖啡！

friDay錢包統計20~35歲年輕用戶約占35%，交易金額更達45%，顯見年輕消費族群是行動支付的主力客群，為回饋用戶及搶攻年輕消費族群，friDay錢包和三創生活園區合作，自6/29起消費者在三創消費，可直接以friDay錢包條碼支付方式付款。8/31前只要單筆消費滿$200就可現折$20，不論單價高低、美食街與商場皆全面適用，且消費還可累折，每人最高回饋$300，並可搭配合作通路、信用卡、簽帳金融卡自身優惠併行。此外，自7/1起，使用friDay錢包綁定遠傳friDay聯名卡消費，再另享最高2%現金回饋，讓小資年輕族群輕鬆享優惠！

暑假期間正是朋友聚會、家族旅遊高峰，friDay錢包為回饋用戶，自7/1起至9/30，活動期間開通friDay錢包手機icash2.0，除了享免記名費$100外，首次於7-ELEVEN單筆儲值滿$500以上，就送3萬點OPENPOINT；當月消費滿$500，再送5,000點OPENPOINT，每門號每月回饋上限3萬點。

(中時電子報)