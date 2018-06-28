陸生共諜案 周泓旭不想每天到派出所提抗告 最高法院駁回確定

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陸生周泓旭共諜案，今年5月間高院維持一審刑度將他判刑1年2月，因羈押期到8日剛好扣抵刑期共425天，高院決定將他責付給律師，但限制住居及出境，每天須到派出所報到，周認為他不須再去派出所報到提抗告，最高法院駁回確定。

周男被控在2014年於上海市參加兩岸交流活動，結識大陸地區黨務機構的李姓祕書後，隔年他陸續受李的餐敘招待，期間李多次表示可提供金錢報酬，由周利用在台求學及經商期間，物色、引介台灣政府人員及其他具社會影響力人士，以發展、建立組織。

去年案件爆發後周男遭羈押，但由於高院維持台北地院刑度，依違反國家安全法將他判刑1年2月，但他的羈押期滿1年2月，雖然檢方已提上訴，但高院訊問後在今年5月8日中午釋放周男，但對他祭出限制住居、派出所報到等處分。

但周泓旭主張，他從去年3月10日開始被羈押到今年5月8日中午，他援引大法官會議第677號解釋，認為他是因押期期滿被撤銷羈押而非停止羈押，既為撤銷羈押，高院就不應該規定他每日到派出所報到處分，因此提抗告。

最高法院認為，高院是在押期期滿的前1時讓周男交保，是停止羈押而非撤銷羈押，高院要他其去派出所報到，並沒有違法，周的抗告沒有理由予以駁回。

(中時 )

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