昔日影壇玉女蘇麗媚 19歲帥兒首曝光

2018年06月28日 16:39 中時 洪秀瑛

蘇麗媚和老公張榮華之前飛到美國出席大兒子（右）的畢業典禮。（夢田文創提供）

蘇麗媚（中）與駱以軍（左）、史明輝（左二）、文化部次長李連權、印刻文學副總編輯江一鯉參與夢田文創《小兒子》好友動畫分享會。 （夢田文創提供）

蘇麗媚（中）與駱以軍（左）、史明輝（左二）、文化部次長李連權、印刻文學副總編輯江一鯉參與夢田文創《小兒子》好友動畫分享會。

夢田文創2010年由蘇麗媚創辦，以「原創故事為核心」及「實驗室的方式」進行文化產業的研發，繼「書店裡的影像詩」系統事業建立後，夢田文創再度轉譯台灣文學原創文本，從作家駱以軍作品中選出具有深刻生活感的《小兒子》文學散文，規劃「可以一起長大的《小兒子」》跨界創作計畫」，《小兒子》動畫將在7月 1日起全球播出，夢田文創今舉辦「小兒子動畫好友分享會」文化部次長李連權也到場支持。

「我沒能做大事，但努力的做小事，希望可以影響做大事的人。」蘇麗媚透露，「我的角色中，能當好女兒這個角色對我來說是一件非凡的事，做好母親和妻子是個大事，當夢田的執行長，是我的小事。」然而，決定延展《小兒子》，看似是個小事，但卻如同作家駱以軍所說的，「這是需要無比強大的意志力」才能成就發展至今的事，正是因為喜歡《小兒子》簡單的不平凡，所以希望更多人可以認識這個作品。

蘇麗媚回應對於女兒這個角色，感性說，要做好女兒這個角色很難，而我們總次很少把時間放在父母身上，我們要讓父母覺得我們依賴他，因此想方設法的藉由忘記帶鎖匙等，讓父母覺得被需要被依賴，若是陪媽媽看醫生，在等待的2、3小時過程中，蘇麗媚也藉由丈夫張榮華主動上網找資料找笑話或猜謎給她來跟媽媽分享，陪伴與媽媽看醫生的時光。

其中一個猜謎是「兩個頭、手牽起來，三隻手四隻腳」牽起來的答案是「我愛你」，更讓她媽媽因此紅了眼眶。張榮華更全力支持她做好文創事業，蘇麗媚希望自己現在正在做的小事，能影響更多的人。

蘇麗媚3、4年前送兩個兒子LEWIS、JERRY到美國求學唸軍校，大兒子LEWIS今年高中畢業，今年19歲。很多朋友直問她為什麼要送兒子念軍校？甚至直說她好狠。蘇麗媚坦言，因為了解兩個小孩，孩子在成長過程最缺的「抗壓性」和「挫折」，孩子們對父母都會耍賴，因此送他們去讀軍校。

她的孩子剛去軍校就讀，還會打越洋電話回來說他是個「壞心的媽媽」，有次甚至打來哭訴學長欺負他，說他窗邊灰塵沒擦乾淨，還要他幫灰塵取名字，蘇麗媚鼓勵兒子，「跌倒難免，有跌倒經驗，成長代價會比較少。」因為兒子對學校的不適應，一度也讓她懷疑自己做的決定不對，「父母其實也是要邊做邊學的」。

一直到兒子赴美求學半年後，第一次從美國回來幫自己的爸爸擦皮鞋時，驚覺兒子成長了。她現在每年一到兩次赴美陪兒子唸書。被問狄鶯兒子在美涉恐攻新聞，蘇麗媚說，以同樣是父母的心情，看到新聞還是會替他們擔心。

蘇麗媚也分享曾帶兒子就醫，父母都會擔心兒子長不高，因此帶兒子去照骨齡，當時小兒子大概11歲，醫生對她說你小兒子未來就只能長到167公分了，之後不要再帶他來了，當下蘇麗媚眼淚就快要掉下來了，手一直發抖，覺得醫生怎麼可以這樣當著小孩的面判死刑，「你相信媽媽嗎？你想要長高嗎？」

於是她想方設法，甚至把千元大鈔貼到高處，讓兒子每天跳跳跳的方式來長高，也從這次事件，兒子與她有了信任感，她先生則想了把鈴鐺掛到高處的方式，請她小兒子每天回來書包放下後，跳500下，要摸到鈴鐺響，她先生甚至每天提早下班回來陪兒子跳，來突破醫生的魔咒，小兒子因此長到178公分，大兒子則是185公分。

對於兒子小時做錯事的處罰，蘇麗媚會處罰兒子抄詩，還要求他要用英文把詩的意義寫出來，當時第一本是抄楊牧的詩，「兒子還用英文寫說這個山很漂亮」，讓蘇麗媚覺得孩子面對處罰的當下還是很單純。

蘇麗媚與駱以軍初始於新生南路巷弄內的咖啡館，互相聊著讀書的事和對台灣獨立書店美好的喜歡。而後，夢田開始了駱以軍作品的長期研讀，從《紅字團》、《月球姓氏》、《遣悲懷》、《女兒》到《西夏旅館》，每週進行文本的討論。

在種種晦澀又宛若高牆的作品中，《小兒子》的歡樂與趣味總能讓大家印象深刻，尤其裡面父母對孩子寄予的那份溫暖期望與相處，雖然簡單平凡，但令人感動。同樣身為母親的蘇麗媚特別有感，她理解這是一部能開啟大眾認識駱以軍作品的鑰匙，是一部易與文學以外的讀者產生交會的橋樑，於是開始了這份契機，選擇了一個可以讓小兒子不長大的創作媒材「動畫」，留住《小兒子》的美好時光。

《小兒子》動畫將在7月 1日起於公視、愛奇藝、LINE TV、三立、Vidol、MOD、My Kids、Hami Video、日本C-pop、VIKI等平台全球190個國家播出。

(中時 )