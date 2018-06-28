世足花絮》德國對戰韓國竟慘敗 水果店老闆清場去散心

2018年06月28日 16:49 中時電子報 戴安瑋

德國輸球，品鮮果市集老闆清場，並貼告示去公園散心。品鮮果市集黃老闆提供

2018世足賽已開賽，引起許多球迷關注。在新北市專賣蔬果的品鮮果市集老闆黃先生日前將門市改裝後，邀請民眾一起風世足，還提供看球與老闆押注的小遊戲，未料昨首開張，是德國對戰南韓，德國竟慘敗輸給韓國，讓支持德國的老闆心情惡劣，凌晨難過的地「大清場」，且每桌都折價100元，立下告示牌悲嘆「Sorry！德國輸了，老闆去散心！」。

品鮮果市集位於新北市板橋區，為一擁有200多坪、24小時營業的蔬果店，老闆黃先生今年才35歲，是世足賽忠實粉絲，非常支持德國隊，他在世足賽開賽後，即將店內空地打造成可以讓民眾觀戰的場所，除架設大螢幕電視，還在現場擺了11桌，低消是每人一杯飲料，並提供看球與老闆押注的小遊戲，如押對現場結帳金額折100元、押錯現場結帳金額折0元、若連續二場賽事全勝折200元、若二場賽事一勝一負折0元等。

昨是品鮮果市集首次邀民眾觀戰，黃老闆說，正好又是德國對戰南韓，未料德國慘敗，韓國竟以2比0送德國出局，老闆見客人看完比賽都悶不吭聲，取消對押遊戲，還打算請民眾一人一杯酒，但見民眾都不說話，於是凌晨大清場，每桌折價100元，想讓客人心情好一點。

黃老闆折完價，還寫了告示牌悲嘆「Sorry！德國輸了，老闆去散心！」結果他真的跑到附近的公園盪鞦韆，難過的說他對德國是有感情的。

(中時電子報)