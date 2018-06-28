世足花絮》韓國救了墨西哥出線16強 吃韓食買韓車墨掀起感謝狂潮

韓國擊敗德國救了墨西哥進入16強，墨西哥掀起感謝韓國狂潮。（取自《環球網》）

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中時電子報
韓國駐墨西哥大使館公使韓炳進（音）也被墨西哥球迷扛到肩上，慶祝韓國隊戰勝德國。（圖取自《環球網》）

世界杯足球賽韓國2：0完勝德國，救了送墨西哥進入16強後，墨西哥掀起「感謝韓國」的狂潮。「所有墨西哥人感謝韓國」、「馬上買韓國車」、「今天要聽一整天K-POP」、「不吃墨西哥卷餅要吃韓國烤肉」；韓國News1通訊社還報導說，墨西哥國際航空（Aeromexico）還對當天飛韓國的機票打八折優惠，並在所附圖上大喊：愛韓國！

據韓國《朝鮮日報》28日報導，韓國對陣德國比賽結果出爐後，墨西哥街頭的球迷聚集到位於墨西哥城的韓國駐墨西哥大使館，並大喊「我們都是韓國人」、「韓國的兄弟們你們已經都是墨西哥人」。

韓國一哥孫興慜和門將趙賢祐的頭像還被墨西哥網友做成了「聖人」畫像傳到社交媒體上。（圖取自《環球網》）

連韓國駐墨西哥大使館公使韓炳進（音）也被墨西哥球迷扛到肩上，慶祝韓國隊戰勝德國隊。一位名為墨西哥球迷在韓國大使館門前揮舞太極旗說道：「真的感謝。韓國人很帥！他們很帥！」

墨西哥球迷們也通過網路表達了對韓國的感謝。墨網友們寫道：「所有墨西哥人感謝韓國」、「今天不吃墨西哥卷餅要吃韓國烤肉」、「從喜歡辣的食物和跳舞來看，墨西哥和韓國是兄弟」。

今天韓國人似乎成了最受墨西哥歡迎的外國人。《朝鮮日報》援引澳大利亞媒體的報導稱，墨西哥球迷聚集在美國加利福尼亞州的墨西哥購物中心，看到商場的韓國人會邀請他們一起自拍。

(中時電子報)

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