走私貴族毒品大麻花 24公斤市值7千萬毒夫妻落網

2018年06月28日 17:07 中時 張穎齊

檢警調關聯手破獲24公斤大麻案。（張穎齊攝）

檢警調關聯手查獲24公斤大麻案，於13日兵分三路將薛男（前）、黃男（中）、葉女（後）逮捕到案，並於14日依運輸毒品罪將3嫌移送士林地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

最壞示範！黃男（37歲）與葉女（26歲）婚後育有1子，夫妻倆卻夥同張男（35歲）、薛男（37歲）從事運毒工作，從加拿大運送有「貴族毒品」之稱的大麻花24公斤，夾藏在貨櫃中運抵台灣，估計市值破7000萬元，檢、警、調、關聯手調查後，將4嫌依運輸毒品罪移送士林地檢署偵辦，並於28日在保三第一大隊部舉行破案記者會。

檢警調關聯手於汐止貨櫃站查獲，一批來自加拿大的貨櫃行李中，共藏有24公斤的大麻花，因品質優良被稱為「貴族毒品」，估計市值破7000萬元。（張穎齊翻攝）

保三總隊第一大隊接獲情資，1票來自加拿大的貨櫃十分可疑，本月8日經由基隆關送抵汐止貨櫃站，貨櫃中的18箱行李以「葉女」名義申報，經查發現行李中的保鮮盒、垃圾桶、鞋盒都藏有大麻花，總共23994公克，於是報請檢方指揮偵辦，會同相關單位組成專案小組，查緝犯嫌。

檢警調關聯手查獲24公斤大麻案，於13日中午在新北市淡水區發現薛男正出面交貨，當場上演追逐戰，並將薛男壓制在地逮捕。（張穎齊翻攝）

警方調查，運毒集團十分狡猾，為躲避查緝，製造多處證據斷點，經專案小組過濾分析後，鎖定薛、黃、葉3嫌，於13日兵分3路，中午先在新北市淡水區發現薛男正出面交貨，隨即出動8輛偵防車封鎖周邊道路，當場與薛男上演「追逐戰」，所幸成功將薛壓制在地，逮捕歸案。

檢警調關聯手查獲，一批來自加拿大的貨櫃行李中，共藏有24公斤的大麻花，因品質優良被稱為「貴族毒品」，估計市值破7000萬元。（張穎齊攝）

此外，警方也在台北市萬華區民宅逮捕張男，葉女則在宜蘭縣頭城鎮住處被逮，夫妻倆被拘提到案。警方同時鎖定了上游的張男，於25日下午在台北市延壽街將他逮捕，並在張男住處起出犯罪所得的190萬元現金、點鈔機、本票等相關證物。4嫌到案後均否認犯行，皆被依運輸毒品罪移送士林地檢署偵辦。

檢警調關聯手查獲24公斤大麻案，從張嫌住處起出了190萬元現金、點鈔機、吸食器、大麻花磨製器、iPad、手機、證件、本票等相關證物。（張穎齊攝）

「這是大麻界的高級貨！」警方表示，這批大麻花純度及品質都比一般的大麻還高，至少可製成60萬跟大麻煙，若1人1跟則可供60萬人吸食。另外據了解，一般大麻1克市值1000元左右，此案的大麻花品種優良，價格是一般的3倍，估計破7000萬元。

警方指出，張男有違反組織犯罪條例、賭博、傷害等前科，黃男則有偽造文書前科，黃、葉夫妻倆將證件提供給張男，讓張男得以用葉女的名義報關運毒，再由薛男接貨，警方目前正向「上上游」溯源，擴大偵辦中。

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