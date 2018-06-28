蔡友才提行政訴訟勝訴 認還公道很欣慰

2018年06月28日 17:07 中時 王己由

兆豐銀行2016年前遭美國DFS裁罰美金1.8億元，以當時匯率計算，約新台幣57.6億罰款，金管會調查後，認定前兆豐金前董事長蔡友才有重大疏失，作成解除兆豐金控派任兆豐銀的法人代表董事職務處分，蔡友才不服打行政訴訟獲勝訴，他得知結果後表示，案發至今他從未對外說明，，「這是法院還我的第一個公告，覺得很欣慰，將來會出一本書講述心路歷程。」

針對本案，兆豐銀也提出民事訴訟向蔡友才求償挨罰的同額款項57.6億元，台北地院民事庭今(28)日下午3點半開庭，蔡友才開庭前作了前述表示。

台北高等行政法院「逆轉」判蔡友才勝訴理由，依北高行公布的新聞資料，合議庭主要是認為，銀行法第61條之1第1是以銀行為管制對象，金管會針對蔡友才個人處分，未針對銀行，並沒有達到銀行法所要實現的管制目的，處分沒有必要性，因此判決撤銷訴願決定及原處分。

合議庭認為，銀行法第61條之1第1項明揭是以銀行為管制對象，第4款管制手段固有涉及侵害董事的職業自由、工作自由者，但主管機關逕以公權力解消銀行與董事間私法上委任關係，侵害銀行自主人格於私法上意思表示的效力，目的在於排除董事對銀行的影響力，好讓銀行營運可以重返正軌，自然是以銀行為管制處分的主要對象。

但是，原處分僅以蔡友才為對象，並未以兆豐銀行為相對人，顯然該處分並非對兆豐銀行作成，也無意對兆豐銀行進行管制，無可想像如何實現銀行法第61條之1第1項以銀行為管制對象所擬達成的行政目的。原處分雖以銀行法第61條之1第1項為法律依據，並援引其內容作成管制手段，但實際上並未寓有任何該法文所擬實現的管制目的，難認該處分有何必要性，訴願決定未予糾正，也有未合，原告蔡友才指摘違法有理由，應准許，判決訴願決定及原處分均予撤銷。

(中時 )