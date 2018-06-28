小英說年改通過不會掉下懸崖 林濁水：林萬億說了實話

2018年06月28日 17:16 中時電子報 黃麗蓉

軍人年改三讀通過，7月1日將與公教年改一同上路。蔡英文總統說，未來「年金破產」將成歷史名詞，「我們不會掉下懸崖」。前民進黨立委林濁水直言，蔡總統要用這句話振奮人心，不料，總統府年改會副召集人林萬億卻說出了真相：軍公教年改完成後，軍公教退撫基金將在一個世代30年沒有破產危機。

林濁水指出，林萬億說軍公教退撫基金將在一個世代30年沒破產危機。豈不是說，總統的年改只保障現在當權的一代，在30年內「我們」不會掉下懸崖；但30年後下一代要退休時，破産的「懸崖」就在他們面前？

林濁水點出，如今民進黨的漸進年改方案，是站在現在當權的資深公教世代的利益，副總統去年說會保護一個世代30年沒有破產危機，就是這個意思的清楚表白。年改會為了要保護當權的世代，用了兩個關鍵手段：

1.用天文數字國庫公款填補當權一代公教繳少領多造成的虧空，美其名是年改撙節撥補退撫基金，這個撥補，不包括軍改，單單公教方面就要動用國庫高達1兆4千億！

2.讓年輕一代多繳少領，以便讓當權的一代可以少繳多領。

林濁水在Yahoo論壇撰文強調，由於年改方案強烈呈現了世代剝奪精神，無論它的手段或目的，在在都引起年輕一代強烈的危機感和反彈。

(中時電子報)