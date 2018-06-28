什麼錢都偷 女毒蟲雙手合十入喪家偷治喪費

2018年06月28日 17:47 中時 王文吉

張姓女毒蟲深夜闖進喪家，發現守靈家屬躺在地上熟睡，竟大膽翻找財物行竊。（王文吉翻攝）

喪家客廳監視器，清楚拍下身穿綠色衣服的張女，闖入翻找辦公桌抽屜。（王文吉翻攝）

喪家的錢也敢偷！台中38歲女毒蟲疑因缺錢花用，27日凌晨騎車經過后里一戶喪家，見守靈的家屬躺在客廳呼呼大睡，竟雙手合十，闖入喪家行竊，偷走20萬元治喪費用。警方接獲被害人報案，鎖定轄區治安人口涉有重嫌，不到24小時即逮捕張女，並追回15萬元贓款。

警方表示，缺錢花用的張女，27日凌晨疑因毒癮發作，騎車在后里市區閒晃，並尋找行竊目標，剛好看見一戶喪家燈火通明，且大門敞開，2名守靈家屬躺在客廳地上熟睡，她見有機可趁，即溜進喪宅翻找辦公桌抽屜。

警方從被害喪家提供的監視器發現，張女作案時戴口罩、身穿綠上衣，進入偷竊時，還雙手合十，念念有詞，似乎想祈求死者諒解，行竊過程都沒被家屬察覺，後來從椅背上偷走放有筆現金的包包。

據了解，該喪家夜間由3兄弟輪流守靈，通常是1人清醒、2人補眠，當時有人外出購物，另2人太累，睡得太沉，直到白天醒來，才發現放有20萬治喪費用的包包不翼而飛，調閱家中的監視器畫面，赫見半夜竟有小偷闖入，並報警處理。

警方調查，家住清水的張女有多項毒品跟竊盜前科，最近搬到后里與男友同居，她因海洛因毒癮發作，大膽夜闖喪家行竊。張女向警方供稱，當時要進入喪家內心很不安，但因沒錢買毒，只好硬闖，得手20萬元，其中5萬元買毒品及償還債務，另外15萬元則存入銀行戶頭。

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(中時 )