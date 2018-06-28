「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」都出錯！議員批政府漠不關心

2018年06月28日 18:03 中時 陳世宗

103歲陸軍少校退休的韓儒珍（右二）等人，面對退休金被砍，無助的向市議員楊正中（右一）求助！（陳世宗翻攝）

竟有這款政府！連「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」都能出錯！市議員楊正中服務處自28日上午起陸續收到民眾投訴，表示收到了通知函，卻發現名字不是自己的，令退伍榮民弟兄感到相當憤怒，連如此重要的通知函都能夠出錯。楊正中痛批，政府對軍人權益根本漠不關心。

楊正中指出，軍人年金改革法案籌備很短的時間就倉促上路，7月1日要執行卻出大包，更無法讓受影響軍人信服；因為政府倉促的決策，導致行政疏失的損失，又要誰來負責。

受影響的矯公卿伯伯說，活到90歲一生為國家奉獻，從來沒有想像過自己會身處這樣的窘境。自己是陸軍少校退伍，從軍30年，一直認為政府說的承諾就有絕對公信力、絕對保證，沒想到自己最信任的政府、竟會背叛自己。

矯公卿氣憤的說，自己年紀大了，連退休金被怎麼砍都要問人，想不到政府要寄來給自己的通知函都會出錯，實在無法接受。

楊正中呼籲，若民眾收到與自己資料不符的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」千萬不要簽收，要請郵差人員退回；他服務處也有提供行政救濟文件填寫的協助與諮詢，歡迎民眾多加利用。

(中時 )