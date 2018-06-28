嘿咻嘿咻！阿公阿嬤明道大學獨木舟初體驗

2018年06月28日 18:03 中時 鐘武達

大村擺塘社區長輩與明道大學的學生兩代共舞。（鐘武達攝）

阿公阿嬤的第1次，超刺激！弘道老人福利基金會28日帶著平均78歲的大村鄉擺塘社區長輩「重返20歲」，他們造訪明道大學由休閒保健系學生陪伴玩大富翁，更在湖中划獨木舟初體驗，由於都是生平第1次划船，阿公阿嬤們都說很刺激，而且還「感覺變少年！」

弘道輔導員杜金坪說，基金會承接彰化縣據點輔導，全縣148個社區關懷據點對於長者服務都非常有概念，大村鄉擺塘社區更意識到「代間共學」的重要性，為此促成與明道大學休閒保健學系合作舉辦「重返20歲」活動，讓青年、銀髮族兩個世代交流、學習，共創「高齡友善社會」。

有一天，我們也會老！休保系主任黃淑娥表示，這次由休保系一年級學生將活動企劃實務課程理論具體化，除了獨木舟體驗，還有誰是大富翁、經絡按摩等，擺塘社區的長輩則有省錢環保打擊樂隊表演，透過兩代的交流落實「學以致用」，期望學生們走出校園，進入鄰近社區服務老人家。

嘿咻嘿咻！32名擺塘社區的長輩平均78歲，現場調查，都無人有划船的經驗，他們與休保系學生齊心協力操作船槳，賣力往前划，直到順利返航已是汗流浹背，卻直呼很新鮮。

黃慶鴻與康鑾鶯都是82歲，兩人都說「呷到這麼多歲，只有搭過般，沒有划過船」，「第1次划船會緊張，不過嘛是真趣味」，上岸後大合照，大家齊聲高呼「我變少年囉」。

(中時 )