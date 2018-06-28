員基「康年學苑」開幕

員林基督教醫院附屬康年學苑28日溫馨開幕。（鐘武達攝）

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員林基督教醫院C+級巷弄長照站─員林基督教醫院附屬康年學苑28日溫馨開幕，配合政府推動長照2.0計劃，學苑提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，更結合神經醫學團隊預防醫學，提供民眾具近便性短時數的照顧、喘息、營養餐飲服務以及預防或延緩失能活動課程。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，老人健康促進做得好，老人失智跟失能的機會降低，就能活得久，活得健康。目前員林9個據點中4個為功能性全面的C+據點，可受理長者臨托照顧。員基C+據點最大特色是2樓將設置失智照護據點，安排認知訓練、職能復健與健康促進。

員林巿長張錦昆表示，配合政府推動老人福利政策，市公所、社區與地方的關係更為緊密，共同推動長照據點，各地據點陸續成立，提供失智、年長或困難照顧者有喘息的機會，實為員林人一大福音。

員基醫院院長李國維表示，「康年學苑」以提供一般老化、失能失智者以及照顧者以「多元複合支持服務」為特色，希望藉由軟硬體設備的交叉刺激，搭配醫院專業團隊為長輩設計的課程及心理師開辦家屬支持團體等專業規劃齊心帶領下，讓長輩們有了新朋友、新生活，家屬獲得心理上支持，並獲得照顧上實質喘息時間，提升具長期照顧需求者及照顧者的生活品質。

(中時 )

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