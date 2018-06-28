匯聚美力！ 王惠美邀名師陳麗卿傳授姐姐妹妹穿出時尚與專業

匯聚美麗、彰化會美！立委王惠美(左8)下午邀請形象管理名師陳麗卿(左9)至鹿港統一文創會館進行講座課程，教女人如何穿出美麗自信，打造個人專屬品牌時尚。(謝瓊雲攝)

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陳麗卿分享自身經驗，打造美容事業協助許多女性透過色彩美學搭配、彩妝與穿搭技巧，穿出個人風格與自信。（謝瓊雲攝）
中美兄弟製藥公司旗下老虎牙子執行長林志隆夫人劉伊心(後排左一)也出席參加活動，並擔任講座主持人。（謝瓊雲攝）
匯聚美力！ 王惠美邀名師陳麗卿傳授姐姐妹妹穿出時尚與專業

立法委員王惠美服務處結合多個婦女團體、中美兄弟製藥公司，28日請來知名的形象管理大師陳麗卿至鹿港統一文創會館，以輕鬆打造美麗人生為題，分享個人創業經驗和如何成為內外皆健康美麗的女性，讓女人穿出自信風格、形塑個人獨特品牌。

讓女人穿出自信風格、打造個人品牌形象！陳麗卿透過三小時的課程講座，帶領現場250名免費報名參加的婦女學員，進行美姿美儀練習，並學習做造型、活力優雅穿著，並在日常樸素的生活中，透過穿搭、舉手投足間打造專屬的時尚風格與個人品牌。

王惠美表示，從政逾20年，過去習慣以褲裝、中性色系的衣著出席公開場合、重要會議；不論是當民代跑行程、或是在公所主持會議，鮮少穿著粉色系服裝、牛仔褲和輕便的球鞋，有蕾絲花邊、或是大波浪荷葉領的花襯衫，更是完全不在考慮範圍，連看都不會看一眼。

她笑說，這次縣長選戰特別透過高人指點，請來陳麗卿為自己打造服儀、妝髮和穿搭，經過老師的改造，呈現出令人眼睛一亮、不同以往的溫柔亮麗形象。

她也提醒很多現代職場婦女，常常忙著在外關心女人，卻忽略掉關心自己，透過穿著、適切的禮儀，散發出自信，與人互動接洽時就會產生不一樣的氣氛，吸引更多的女性認同。

陳麗卿指出，時尚與風格，並不是跟其他人比較、流行也太不重要，重要的是妳到底是誰？她建議每個女性都該學會分析自己的特質，了解什麼樣的顏色、款式和風格適合自己，當女人把自己完全展現出來的時候，每個人都是第一品牌。

她也稱讚王惠美今天的穿著，能展現出自己的專業跟權威感，同時又把內在很溫潤、親切柔和的部分也表達出來，融合的很完美；在場媒體追問是否應該再搭配些小配件飾品？她則回「自信，就是最好的配件。」

(中時 )

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