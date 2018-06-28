漢神巨蛋7／5開店慶開跑 送60萬汽車大獎

2018年06月28日 17:44 中時 柯宗緯

漢神巨蛋開店慶攜手農糧署、豐年社，舉辦「南區國產優質雜糧特銷會」，盡企業社會責任。（柯宗緯攝）

漢神巨蛋開店第11年，開店慶7月5日登場，大方送逾60萬汽車等大獎，首4日刷聯名卡滿6千元送3百元、化妝品滿3千元送3百元，搭配銀行活動最高回饋11.3％。當日消費滿2千元，就有機會把60.9萬Toyota轎車開回家，同時提供夏日限定消暑來店禮。

漢神巨蛋去年打造冠軍農產品聯合推廣，創造150多萬業績。今年開店慶更攜手農糧署、豐年社舉辦「南區國產優質雜糧特銷會」，善盡企業社會責任。另「地球FUN輕鬆音樂節」7月28日力邀李韻芬、J-Sheon、熊仔等輪番開唱。

化妝品於7/5(四)-7/22(日)滿3,000送300元電子商品券，更推出15,000組以上的熱賣商品獨家優惠，最低下殺45折，Kanebo金炫光燦美魔潤采口紅，原價1,980元，特價891元、KIEHL’S金盞花植物精華化妝水套組，原價3,880元，獨家組合價2,650元、CLARINS男仕保濕緊顏雙效凝露優惠組7/20(五)全台首賣，眾多暢銷商品讓人躍躍欲試。

而最受消費者歡迎的卡友來店禮規劃夏季專屬系列，7/5(四)-7/8(日)炎夏必備的「涼夏手持風扇」、7/19(四)-7/22(日)推出好玩好收納的「消暑西瓜收納椅」以及8/2(四)-8/5(日)適合隨身攜帶的「防曬輕巧折傘」，只要持漢神巨蛋聯名卡及當日消費滿300元以上發票，並加價30元即可兌換，歡迎大家一起參加這場夏日狂歡購物季。

(中時 )